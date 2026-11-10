Ο ΠΑΟΚ για την όγδοη αγωνιστική του EuroCup, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μανρέσα.

Δεύτερη διαδοχική νίκη για τον ΠΑΟΚ στο EuroCup. Οι Θεσσαλονικείς φιλοξενήθηκαν στη Βουλγαρία από την Μπάλκαν για την έβδομη αγωνιστική της διοργάνωσης και επιβεβαίωσαν τον ρόλο του φαβορί, καθώς πήραν το διπλό με 79-56.

Ο ΠΑΟΚ έχει πλέον ρεκόρ 5-2 και ετοιμάζεται για μία ακόμη εκτός έδρας αποστολή. Για την 8η αγωνιστική του EuroCup, η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, θα φιλοξενηθεί από τη Μανρέσα (18/11) στην Ισπανία.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 21:30.