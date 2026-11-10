ΠΑΟΚ: Η ώρα, η μέρα και ο επόμενος αντίπαλός του στο EuroCup
Δεύτερη διαδοχική νίκη για τον ΠΑΟΚ στο EuroCup. Οι Θεσσαλονικείς φιλοξενήθηκαν στη Βουλγαρία από την Μπάλκαν για την έβδομη αγωνιστική της διοργάνωσης και επιβεβαίωσαν τον ρόλο του φαβορί, καθώς πήραν το διπλό με 79-56.
Ο ΠΑΟΚ έχει πλέον ρεκόρ 5-2 και ετοιμάζεται για μία ακόμη εκτός έδρας αποστολή. Για την 8η αγωνιστική του EuroCup, η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, θα φιλοξενηθεί από τη Μανρέσα (18/11) στην Ισπανία.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 21:30.
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