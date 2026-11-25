Η άμεση απόκτηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι στο τραπέζι για τον ΠΑΟΚ, με τις αποφάσεις του Ολυμπιακού να αναμένονται.

Ο διεθνής γκαρντ, μετά την τιμωρία του από τον Ολυμπιακό και την επιστροφή στο ομαδικό πρόγραμμα, δεν έχει μπει στο ροτέισον του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ αυτό το διάστημα, έχει ενσωματωθεί στην Εθνική ομάδα, ενόψει των κρίσιμων αγώνων με Γεωργία (26/11) και Ισπανία (29/11).

Από τη στιγμή που η κατάσταση με τον Ολυμπιακό, δεν αλλάζει για τον Ντόρσεϊ και δε διαφαίνεται κάτι τέτοιο άμεσα στον ορίζοντα, ο ΠΑΟΚ προφανώς και είναι «ζεστός» για την απόκτηση του άμεσα, εφόσον βέβαια οι Ερυθρόλευκοι πάρουν την απόφαση να παραχωρήσουν το διεθνή γκαρντ.

Στις επαφές που έχουν γίνει ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές, ο Ολυμπιακός γνωρίζει μέχρι που είναι διατεθειμένοι να φτάσουν οι Θεσσαλονικείς για μια πιθανή αποζημίωση, με πληροφορίες του Gazzetta να αναφέρουν ότι το ποσό φτάνει μέχρι το 1.500.000 ευρώ.

Και αυτή η υπόθεση, όπως και εκείνη του Άντερσον, αναμένεται να παρουσιάσει άμεσα εξέλιξη, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι μία πιθανή προσθήκη του Ντόρσεϊ στο ρόστερ, δεν εμπίπτει σε κάποιους μεταγραφικούς περιορισμούς όσον αφορά τη GΒL, δεδομένου ότι ο παίκτης αγωνίζεται ως Έλληνας.

Ο Άντερσον από τη στιγμή που θα λύσει το συμβόλαιο του με τη Ντουμπάι και αποτελέσει παίκτη του ΠΑΟΚ, θα είναι και η μοναδική αλλαγή ξένου που μπορεί να κάνει ο «Δικέφαλος του Βορρά» στον 1ο γύρο της GBL (παίρνοντας τη θέση του Όσμαν στη 8άδα των ξένων), έχοντας ξεκινήσει τη σεζόν με 8 δηλωμένους ξένους. Ο κανονισμός επιτρέπει μια αλλαγή ως το τέλος του πρώτου γύρου για τις ομάδες που ξεκίνησαν με 8άδα ξένων, με αυτήν του Μοτιεγιούνας αντί του Ομορούγι να μη λογίζεται ως αλλαγή, καθώς ο Νιγηριανός δεν είχε παίξει ούτε στο Super Cup, ούτε στο πρωτάθλημα.