Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (10/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) για την 7η αγωνιστική του EuroCup. Η 12άδα του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (10/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) για την 7η αγωνιστική του EuroCup και στοχεύει στην πέμπτη του νίκη στη διοργάνωση.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Τσέντι Οσμαν και ΡαϊΚουάν Γκρέι, που ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ εκτός 12άδας έμεινε ο Νάσος Μπαζίνας. Αντιθέτως, επέστρεψε ο Λιθουανός σέντερ, Ντονάτας Μοτεγιούνας, σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την ρακέτα των Θεσσαλονικέων.

Αναλυτικά η 12άδα του ΠΑΟΚ: Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Μοτεγιούνας, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης