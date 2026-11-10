ΠΑΟΚ: Η 12άδα για τον αγώνα με την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (10/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) για την 7η αγωνιστική του EuroCup και στοχεύει στην πέμπτη του νίκη στη διοργάνωση.
Ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Τσέντι Οσμαν και ΡαϊΚουάν Γκρέι, που ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ εκτός 12άδας έμεινε ο Νάσος Μπαζίνας. Αντιθέτως, επέστρεψε ο Λιθουανός σέντερ, Ντονάτας Μοτεγιούνας, σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την ρακέτα των Θεσσαλονικέων.
Αναλυτικά η 12άδα του ΠΑΟΚ: Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Μοτεγιούνας, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης
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