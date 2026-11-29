Το Gazzetta αποκαλύπτει ποιες ομάδες θα ενταχθούν στην διοργάνωση από την σεζόν 2027-2028, που θα έχει νέο format και ποιο θα είναι τo status τους. Όλα δείχνουν ότι το ελληνικό μπάσκετ θα έχει τέσσερις εκπροσώπους.

Η μεγάλη ώρα έφτασε και στο συμβούλιο των μετόχων της Euroleague που θα γίνει την Δευτέρα (30/11), η ατζέντα περιλαμβάνει κατά βάση την απόφαση για τις έξι μόνιμες άδειες που θα δοθούν και την μετάβαση της διοργάνωσης στην νέα εποχή.

Μία εποχή στην οποία οι ομάδες θα αυξηθούν από 20 σε 24 και το σύστημα διεξαγωγής θα αλλάξει (δύο περιφέρειες των 12 ομάδων), χωρίς όμως να μειωθεί δραματικά o αριθμός των εγγυημένων αγώνων, που στο ισχύον format είναι 38.

Παρά μόνο για τις οκτώ ομάδες που θα μένουν εκτός των playoffs (μίνιμουμ 34 παιχνίδια, από δύο με τις εντεκα της ίδιας περιφέρειας και από ένα με τις δώδεκα της άλλης), από την άποψη ότι πλέον η post-season θα έχει δύο φάσεις. Εκείνη των “16” και φυσικά τα προημιτελικά, από τα οποία και θα προκύπτουν τα τέσσερα εισιτήρια για το Final Four.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η Euroleague γιγαντώνεται και η σταδιακή ένταξη έξι επιπλέον ομάδων-μετόχων θα αυξήσει πολύ τα έσοδα για κάθε οργανισμό και σε βάθος χρόνου θα εκτοξεύσει και την χρηματιστηριακή αξία τους.

Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άνοδο της δημοτικότητας του προϊόντος και την περαιτέρω ανάπτυξη που θα επιφέρουν οι νέες εμπορικές και τηλεοπτικές συμφωνίες, καθώς επίσης και οι πολύ βελτιωμένες υπηρεσίες και παροχές που θα προσφέρουν στον θεατή τα υπερσύγχρονα γήπεδα που θα διεξάγονται οι αγώνες.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι ζυμώσεις και οι επαφές των ανθρώπων της ECA με τις ομάδες που κατέθεσαν φάκελο για την απόκτηση μόνιμης άδειας, έχουν ολοκληρωθεί, το Gazzetta είναι σε θέση να γνωρίζει πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση για τις έξι ομάδες που θεωρούνται ακλόνητα φαβορί για να γίνουν μεσα στο επόμενο διάστημα συνδεδεμένα μέλη της διοργάνωσης ή να μπουν σε διαδικασία σύνδεσης που μπορεί να ολοκληρωθεί σε βάση ενός ή δύο χρόνων.

Αυτές θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η Παρί, η Ντουμπάι, η Βαλένθια και η Χάποελ Τελ Αβίβ, που αγωνίζονται ήδη στην Euroleague (οι πρώτες τρεις με wild card και η 4η ως κάτοχος του Eurocup του 2025, που ανανέωσε την συμμετοχή της, μπαίνοντας στα περυσινά playoffs), o ΠΑΟΚ και η Μάξιμα Ρόμα, οι οποίες φέτος συμμετέχουν στην δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της ECA.

Ο «δικεφάλος του Βορρά» έχει κάνει τεράστια και πολύμηνη προεργασία για την αναβάθμισή του στην «ελιτ» του ευρωπαϊκού μπάσκετ και οι πρόσφατες και συνεχιζόμενες επενδύσεις του ιδιοκτήτη του Αριστοτέλη Μυστακίδη σε υποδομές (προπονητικό κέντρο και ειλημμένη απόφαση ανέγερσης νέου γηπέδου) για την βελτίωση του ρόστερ, «κλείδωσαν» τις ήδη αυξημένες πιθανότητες που είχε.

Οι έξι προαναφερθέντες οργανισμοί μαζί με τις 12 ομάδες, που είναι ήδη μέτοχοι (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Φενερμπαχτσέ, Εφές, Αρμάνι Μιλάνου, Μακάμπι, Ζάλγκιρις, Μπάγερν & Βιλερμπάν), θα αποτελέσουν τα 18 πρώτα franchises και φυσικά εντάσσονται από την νέα σεζόν στην οικογένεια της Euroleague.

Από ‘κει και πέρα, οι υπόλοιπες έξι θέσεις θα καλυφθούν από τις τέσσερις wild cards και από τις δύο που δοθούν μέσω του Eurocup (o νέος νικητής και ο φιναλίστ), εφόσον η Μπεσίκτας δεν μπει στα playoffs. .

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, οι δύο σερβικές ομάδες (Ερυθρός Αστέρας και Παρτίζαν) και η Βίρτους Μπολόνια είναι οι επικρατέστερες για τις τρεις πρώτες wild cards. Και αυτό είναι λογικό, αν αναλογιστεί κανείς κριτήρια όπως η μπασκετική παράδοση που έχουν αλλά και το παρελθόν στην διοργάνωση, καθώς επίσης και το πιστό κοινό που τους ακολουθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η ιταλική ομάδα όσο και οι σύλλογοι του Βελιγραδίου, θα είχαν διαφορετική μεταχείριση αν δεν υπήρχε προβληματισμός για την οικονομική τους σταθερότητα και αυτάρκεια.

Από την άποψη ότι οι Μπολονέζοι βρίσκονται ήδη σε καθεστώς πώλησης λόγω μεγάλου χρέους, ενώ η πρόσφατη αλλαγή της κυβέρνησης στην Σερβία δεν παρέχει εγγυήσεις ότι θα συνεχιστεί η κρατική χρηματοδότηση που ίσχυε μέχρι πρότινος στους δύο μεγαλύτερους σερβικούς συλλόγους.

Από ‘κει και πέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγουμε, οι διοικούντες τον Άρη έχουν συντελέσει σημαντική πρόοδο στις επαφές με την Euroleague και έχουν πείσει τους αξιωματούχους της για την προοπτική ανάπτυξης που έχει το project που βρίσκεται στα εξέλιξη.

Η δουλειά που έχει γίνει σε συνδυασμό με την μπασκετική παράδοση που κουβαλάει εδώ και δεκαετίες ο «αυτοκράτωρ» του ελληνικού μπάσκετ, έχει βρει πολλούς υποστηρικτές κι έτσι οι «κιτρινόμαυροι» συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες να λάβουν την 4η wild card, σε περίπτωση που δεν κατακτήσουν μία από τις δύο θέσεις μέσω της αγωνιστικής τους πορείας στο Eurocup.

Οι wild cards, βέβαια, δεν θα γίνουν γνωστές πριν κριθούν θέσεις που θα παιχτούν μέσα στις τέσσερις γραμμές (γιατί και εκεί έχει πιθανότητες ο Άρης), ωστόσο, το κλίμα είναι ήδη πολύ θετικό για την ιστορική ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Από ‘κει και πέρα, οι άλλες δύο ομάδες που έχουν καλές πιθανότητες και επίσης αγωνίζονται στο Eurocup και μάχονται για την κατάκτησή του, είναι η Χάποελ Ιερουσαλήμ και η Νάπολι.

Το πιο θετικό στοιχείο που προκύπτει από τις τελευταίες εξελίξεις στο εσωτερικό της Euroleague, όμως, είναι ότι το ελληνικό μπάσκετ έχει πολλές πιθανότητες να διπλασιάσει, από του χρόνου κιόλας, τους εκπροσώπους του στην κορυφαία διασυλλγική διοργάνωση.

