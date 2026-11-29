Ο Τζάστιν Άντερσον βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη από τα ξημερώματα του Σαββάτου, προκειμένου να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της απόκτησης του από τον ΠΑΟΚ.

Ο Τζάστιν Άντερσον πέρασε από όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και το μόνο που μένει είναι η ανακοίνωση από πλευράς ΠΑΟΚ, είτε μέσα στην ημέρα (29/11) είτε αύριο (30/11).

Ο Άντερσον αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει της επιστροφής στη δράση το προσεχές Σάββατο, στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Προμηθέα (5/12, 16:00).