ΠΑΟΚ: Μόνο η ανακοίνωση για Άντερσον
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Ο Τζάστιν Άντερσον βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη από τα ξημερώματα του Σαββάτου, προκειμένου να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της απόκτησης του από τον ΠΑΟΚ.
Ο Τζάστιν Άντερσον πέρασε από όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και το μόνο που μένει είναι η ανακοίνωση από πλευράς ΠΑΟΚ, είτε μέσα στην ημέρα (29/11) είτε αύριο (30/11).
Ο Άντερσον αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει της επιστροφής στη δράση το προσεχές Σάββατο, στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Προμηθέα (5/12, 16:00).
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