Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Μπάλκαν εκτός έδρας για την έβδομη αγωνιστική του EuroCup (19:00, Novasports Prime, live Gazzetta).

Εκτός έδρας αποστολή για τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δοκιμάζεται στην έδρα της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ σε ματς για την έβδομη αγωνιστική του EuroCup (19:00, Novasports Prime, live Gazzetta).

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έχει 4-2 ρεκόρ, ενώ η Μπάλκαν μετρά 1 νίκη και 5 ήττες σε 6 ματς.

Με προβλήματα τραυματισμών ο ΠΑΟΚ. Εκτός του Τσέντι Όσμαν, εκτός είναι και ο Ραϊκούαν Γκρέι αφού ταλαιπωρείται από ίωση. Δεν θα αγωνιστεί και ο Ομορούγι.

«Δύσκολη περίοδος για παίκτη, εξετάζουμε τα πάντα», ήταν τα λόγια του Τρινκιέρι για το ενδεχόμενο μεταγραφής.