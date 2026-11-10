ΠΑΟΚ: Πού θα δείτε το ματς με τη Μπάλκαν
Εκτός έδρας αποστολή για τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δοκιμάζεται στην έδρα της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ σε ματς για την έβδομη αγωνιστική του EuroCup (19:00, Novasports Prime, live Gazzetta).
Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έχει 4-2 ρεκόρ, ενώ η Μπάλκαν μετρά 1 νίκη και 5 ήττες σε 6 ματς.
Με προβλήματα τραυματισμών ο ΠΑΟΚ. Εκτός του Τσέντι Όσμαν, εκτός είναι και ο Ραϊκούαν Γκρέι αφού ταλαιπωρείται από ίωση. Δεν θα αγωνιστεί και ο Ομορούγι.
«Δύσκολη περίοδος για παίκτη, εξετάζουμε τα πάντα», ήταν τα λόγια του Τρινκιέρι για το ενδεχόμενο μεταγραφής.
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