Αθλτικές μεταδόσεις σήμερα: Το Gazz Floor, οι Galacticos, το Gazzetta Magazino και το ματς του ΠΑΟΚ στο EuroCup
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet, που έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στις 11:00 για όλο το ρεπορτάζ από τις ελληνικές ομάδες.
Αμέσως μετά, στις 13:30 ακολουθούν οι Galacticos by Elabet με όλες τις εξελίξεις και τα νέα από τις ομάδες του Big-5. Στη συνέχεια, μην χάσετε το Q&A του Gazzertta που ξεκινά στις 15:45.
Τέλος, στις 18:30 σειρά έχει το Gazzetta Magazino με ζωντανές συνδέσεις και σχολιασμό για όλα όσα συμβαίνουν σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
Στις 19:00, ο ΠΑΟΚ τίθεται αντιμέτωπος με την Μπάλκαν Μπόντεβγκραντ στο πλαίσιο του EuroCup, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Nova Sports prime.
Στο πόλο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 19:30 τη Σαμπαντέλ για το Champions League, σε ένα παιχνίδι που μπορείτε να παρακολουθήσετε από τη συχνότητα του Mega.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor by Novibet (11:00, Gazzetta Youtube)
- Galacticos by Elabet (13:30, Gazzetta Youtube)
- Q&A by Interwetten (15:45, Gazzetta Youtube)
- Gazzetta Magazino (18:30, Gazzetta Youtube)
- Μπάλκαν Μπόντεβγκραντ - ΠΑΟΚ (19:00, Nova Sports prime)
- Oλυμπιακός - Σαμπαντέλ (19:30, Mega)
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