Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta, το Μπάλκαν Μπόντεβγκραντ - ΠΑΟΚ και το Ολυμπιακός - Σαμπαντέλ στο πόλο.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet, που έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στις 11:00 για όλο το ρεπορτάζ από τις ελληνικές ομάδες.

Αμέσως μετά, στις 13:30 ακολουθούν οι Galacticos by Elabet με όλες τις εξελίξεις και τα νέα από τις ομάδες του Big-5. Στη συνέχεια, μην χάσετε το Q&A του Gazzertta που ξεκινά στις 15:45.

Τέλος, στις 18:30 σειρά έχει το Gazzetta Magazino με ζωντανές συνδέσεις και σχολιασμό για όλα όσα συμβαίνουν σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Στις 19:00, ο ΠΑΟΚ τίθεται αντιμέτωπος με την Μπάλκαν Μπόντεβγκραντ στο πλαίσιο του EuroCup, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Nova Sports prime.

Στο πόλο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 19:30 τη Σαμπαντέλ για το Champions League, σε ένα παιχνίδι που μπορείτε να παρακολουθήσετε από τη συχνότητα του Mega.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας