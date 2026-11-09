ΠΑΟΚ: Χωρίς Γκρέι στην Βουλγαρία

Με ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ταξίδεψε στην Βουλγαρία ο ΠΑΟΚ, για το αυριανό παιχνίδι με τη Μπάλκαν (10/11, 19:00)...

Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια περίοδο που καλείται να προσαρμοστεί χωρίς τον Τσέντι Όσμαν, αλλά προέκυψε και ένα νέο ζήτημα για τον Αντρέα Τρινκιέρι, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης στο Μπότεβγκραντ, για την 7η αγωνιστική του 4ου ομίλου του Eurocup.

Ο ΡεϊΚουάν Γκρέι δεν ακολούθησε την αποστολή για Βουλγαρία, αφού ταλαιπωρείται από μία ίωση, που τον ανάγκασε να μείνει στην Θεσσαλονίκη.

Εκτός έμεινε και ο Κλίφορντ Ομορούγι, ο οποίος παραμένει εκτός πλάνων.