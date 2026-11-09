Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται, σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, ανάμεσα στις έξι ομάδες που προορίζονται να αποκτήσουν μόνιμη θέση στην EuroLeague, στο πλαίσιο της επέκτασης της διοργάνωσης από τη σεζόν 2027-28.

Η επόμενη ημέρα της EuroLeague φέρνει σημαντικές αλλαγές στον ευρωπαϊκό χάρτη του μπάσκετ, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται ανάμεσα στα έξι νέα πρότζεκτ που, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής Gazzetta dello Sport, προορίζονται να αποκτήσουν καθεστώς μόνιμης άδειας συμμετοχής στη διοργάνωση.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο Τζουζέπε Νίγκρο, το πλάνο της EuroLeague για τη διεύρυνση της διοργάνωσης περιλαμβάνει την είσοδο του Δικεφάλου σε ένα νέο μοντέλο συμμετοχής, με εξασφαλισμένη θέση και καθεστώς franchise. Η σχετική πρόταση αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στο Board των 13 συλλόγων-μετόχων της EuroLeague, σε συνεδρίαση που προγραμματίζεται μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Η πρώτη φάση της επέκτασης προβλέπει ότι από τη σεζόν 2027-28 η EuroLeague θα περάσει από τις 20 στις 24 ομάδες, με προοπτική να φτάσει τις 28 συμμετοχές από το 2030. Στο πλαίσιο αυτής της αναδιάρθρωσης, έξι νέες ομάδες αναμένεται να αποκτήσουν μόνιμη άδεια συμμετοχής. Εκτός από τον ΠΑΟΚ, στη συγκεκριμένη λίστα βρίσκονται η Βαλένθια, η Παρί, η Dubai Basketball, η Μαξίμα Ρόμα και η Χάποελ Τελ Αβίβ.

Οι συγκεκριμένοι σύλλογοι θα ενταχθούν στο νέο καθεστώς franchise, αποκτώντας αντίστοιχο status με τις ομάδες που διαθέτουν ήδη μόνιμη θέση στη διοργάνωση. Για την είσοδο των νέων franchises προβλέπεται οικονομικό αντίτιμο που θα κυμαίνεται μεταξύ 50 και 90 εκατομμυρίων ευρώ, με τα συνολικά έσοδα να υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τα 400 εκατομμύρια ευρώ για τους υφιστάμενους μετόχους.

Οι wild cards

Παράλληλα, τέσσερις ομάδες αναμένεται να εξασφαλίσουν τριετείς wild cards. Πρόκειται για την Παρτίζαν, τον Ερυθρό Αστέρα, τη Βίρτους Μπολόνια και τη Νάπολι. Οι συγκεκριμένοι σύλλογοι θα αποκτήσουν προτεραιότητα στην επόμενη φάση διεύρυνσης της διοργάνωσης, όταν το πλάνο θα προβλέπει την αύξηση των ομάδων στις 28, από το 2030.

Δύο ακόμη θέσεις θα παραμείνουν διαθέσιμες για ομάδες που θα προκύψουν μέσω του EuroCup, συμπληρώνοντας το νέο μοντέλο των 24 συμμετεχόντων.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο πλάνο, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί ανάμεσα στις ομάδες που θα αποτελέσουν τον νέο πυρήνα της EuroLeague, με μόνιμη παρουσία και όχι μέσω μιας προσωρινής πρόσκλησης. Η αναφορά του Δικεφάλου στις επιλογές για τις νέες μόνιμες άδειες αποτελεί ασφαλώς μια σημαντική εξέλιξη, με δεδομένο ότι η τελική απόφαση θα περάσει από την έγκριση του συμβουλίου.