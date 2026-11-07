Μοσχοβίτης στο Gazz Floor για τα δεδομένα με Πόρτερ και ΠΑΟΚ

Ο Νίκος Μοσχοβίτης μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για την υπόθεση του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ και το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να τον κάνει δικό του.

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετά δημοσιεύματα συνέδεσαν τον ΠΑΟΚ με τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος παραμένει ελεύθερος μετά την αποδέσμευσή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, με την πόρτα του δικεφάλου του βορρά να είναι πάντα ανοιχτή.

Ο Νίκος Μοσχοβίτης μετέφερε στο Gazz Floor by Novibet όλο το ρεπορτάζ για τον 26χρονο Αμερικάνο γκαρντ και το διαφαινόμενο ενδιαφέρον του Δικεφάλου, υποστηρίζοντας πως η ομάδα έκανε κρούση στον παίκτη με το που έμεινε ελεύθερος από τα «ελάφια», ωστόσο ξεκαθάρισε πως η προτεραιότητα του παραμένει το ΝΒΑ.

Βέβαια, όσο δεν βρίσκεται ομάδα στο NBA, το σενάριο να ενταχθεί στο σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι όλο και αυξάνεται, με τον Μοσχοβίτη να τονίζει ότι θα είναι έκπληξη το να φύγει η Πόρτερ αυτή τη στιγμή από την Αμερική για να έρθει στην Ευρώπη.