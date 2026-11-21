Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς τον κόσμο της ομάδας ενόψει του ντέρμπι απέναντι στον Άρη στο «PAOK Sports Arena» (21/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta) για την 8η αγωνιστική της GBL.

Μετά από πολλά πολλά χρόνια το ντέρμπι της συμπρωτεύουσας έχει και πάλι την ίδια αίγλη! Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Άρη (21/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta) στο «Παλατάκι» της Πυλαίας για την 8η αγωνιστική της GBL.

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του μεγάλου αγώνα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση προς τον κόσμο της ομάδας, με γνώμονα την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα στις 17:30 στο PAOK Sports Arena τον Άρη, για την 8η αγωνιστική της GBL. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα μας, που θέλει να παραμείνει αήττητη και στην κορυφή της βαθμολογίας και σε αυτή την προσπάθεια η συμμετοχή και η συμπαράσταση όλων των φιλάθλων του ΠΑΟΚ είναι απαραίτητη.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τα εξής…

1.Τα εισιτήρια του αγώνα έχουν εξαντληθεί. Η μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας είναι εφικτή μέχρι και έξι (6) ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

2.Οι θύρες του γηπέδου ανοίγουν στις 15:30. Για την αποφυγή συνωστισμού, παρακαλούμε να προσέλθετε τουλάχιστον 1 ώρα νωρίτερα από την έναρξη του αγώνα.

3.Η ταυτοποίηση του εισιτηρίου μέσω του Gov.gr Wallet είναι υποχρεωτική για την είσοδό σας στο γήπεδο. Παρακαλούμε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκαίρως και όχι την τελευταία στιγμή.

4.Οι θέσεις είναι αριθμημένες.

Παρακαλούμε να καθίσετε στη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό σας.

5.Απαγορεύονται η χρήση λέιζερ, καπνογόνων και πυρσών, καθώς και η ανάρτηση πανό ή άλλων επιγραφών με υβριστικό, ρατσιστικό ή σεξιστικό περιεχόμενο.

Οι παραβάσεις ενδέχεται να επιφέρουν αυστηρές κυρώσεις, όπως υψηλά πρόστιμα ή ακόμη και τη διεξαγωγή αγώνων χωρίς την παρουσία φιλάθλων.



6.Δεν επιτρέπεται η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο με φαγητό, ποτό ή καφέ για λόγους ασφαλείας και εμπορικής πολιτικής.

7.Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του γηπέδου.

8.Κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου απαγορεύεται αυστηρά κάθε είδους σύνθημα που διαταράσσει τη διαδικασία, βάσει των κανονισμών διεξαγωγής των αγώνων.

9.Πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα γίνονται πολλές δράσεις από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τους χορηγούς της ομάδας μας. Συμμετέχουμε στο πλούσιο Game Day Experience που πραγματοποιείται εντός και εκτός γηπέδου.

10.Προστατεύουμε την έδρα μας και τον ΠΑΟΚ και ωθούμε την ομάδα μας στη νίκη μόνο με τη φωνή μας!»



