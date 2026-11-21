Ο Αχιλλέας Μαματζιόλας μιλάει στο Gazzetta για την ιδιαιτερότητα του ντέρμπι μεταξύ του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη και θυμάται ιστορίες από τα ντέρμπι που έχει ζήσει ο ίδιος στο παρελθόν.

Γέννημα θρέμμα Θεσσαλονικιός, ο Αχιλλέας Μαματζιόλας διηγείται στο Gazzetta τις προσωπικές του ιστορίες του παρελθόντος από τα ντέρμπι που έχει ζήσει μεταξύ του ΠΑΟΚ με τον Άρη.



Έχοντας αγωνιστεί για οκτώ χρόνια στους «ασπρόμαυρους» ξέρει πολύ καλά πως προετοιμάζεται ο κάθε αθλητής για το συγκεκριμένο παιχνίδι.



Μάλιστα θυμάται ιστορίες από τα ματς της δεκαετίας του ‘90 και την «πόρωση» που έβλεπε στα μάτια των φιλάθλων που «ζούσαν» και ανέπνεαν για το ντέρμπι με τον Άρη.





-Zήσατε εκ των έσω όλη τη χρυσή εποχή του ΠΑΟΚ στα 90s, όταν η Θεσσαλονίκη κοβόταν στα δύο για το ντέρμπι με τον Άρη. Πώς βιώνατε ως παίκτης εκείνη την εβδομάδα προετοιμασίας, ειδικά από τη στιγμή που μοιραζόμασταν το ίδιο γήπεδο, το «Αλεξάνδρειο;



«Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πιο πιεστικές περιόδους στην καριέρα μου ακόμα και από τελικούς κλπ.

Το κλίμα ήταν πολεμικό στην πόλη έβγαινες να πας οπουδήποτε και όπου κι αν στεκόσουν άκουγες σχόλια για το Σάββατο να γίνει εκείνο να γίνει το άλλο, μόνο αυτούς να κερδίσουμε και τίποτα άλλο...Δεν θα ξεχάσω παραμονές του μάτς κοιμόμασταν Μακεδονία Παλλάς απόσταση 1 χλμ από Παλέ όταν μπαίναμε στο λεωφορείο να πάμε στο γήπεδο θα υπήρχε κόσμος έξω από το ξενοδοχείο να μας εμψυχώσει - πορωσει και ακούγονταν ταμπούρλα και φασαρία ήδη 1 1/2 ώρα πριν στο γήπεδο με οπαδούς και των 2 ομάδων».



-Σε εκείνες τις σπουδαίες ομάδες του ΠΑΟΚ, εσείς ήσασταν ο παίκτης-εργαλείο που έμπαινε στο παρκέ για να δώσει ενέργεια, να παίξει σκληρή άμυνα πάνω στα μεγάλα "όπλα" του Άρη, όπως ο Γκάλης ή ο Γιαννάκης, και να βάλει κρίσιμα σουτ. Πόσο δύσκολο ήταν πνευματικά να μπαίνεις από τον πάγκο σε ένα τόσο "καυτό" ντέρμπι και να πρέπει να είσαι 100% έτοιμος από το πρώτο δευτερόλεπτο;



«Ήμουν ευτυχης που είχα παίκτες αστέρες δίπλα μου και προπονητές με τεράστιες επιτυχίες και η προετοιμασία για τέτοια ματς ήταν μέσω σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης πολλών μηνών και ετών για να ανταπεξέλθεις.



Έχοντας ζήσει τον ΠΑΟΚ και ως παίκτης και ως μέλος του τεχνικού επιτελείου, αλλά πλέον και ως φίλαθλος από την εξέδρα, τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει περισσότερο στα ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης σε σχέση με τη δεκαετία του ’90; Υπάρχει κάτι από εκείνα τα χρόνια που θα θέλατε να βλέπετε και σήμερα



Έχω ζήσει ως παίκτης την χρυσή 10ετία της ομάδος '89-'98 αλλά και πέρασα και ως βοηθός προπονητή με τον Κώστα Φλεβαράκη εποχή που η ομάδα φλέρταρε με υποβιβασμό και με μηδενική οικονομική δυνατότητα και πλέον ως φίλαθλος της ομάδος .Το μπάσκετ γενικά έχει αλλάξει η κοινωνία γενικά έχει αλλάξει. Την τότε εποχή υπήρχε κόσμος που πραγματικά ζούσε γύρω από την ομάδα πορωνόταν με το οτιδήποτε γύρω από την ομάδα και υπήρχε πραγματική ταύτιση με τα πρόσωπα τριγύρω. Λείπει η ταύτιση με πρόσωπα φοβάμαι πλέον Δεν υπάρχει ο Μπάνε ο Τζον ο Κεν ο Μπουντου ο Γιαν γιαν ο Ρέτζι ο Μπαλου



Υπάρχει πληθώρα ξένων παικτών που έρχονται και παρέρχονται που δεν αγκαλιάζονται και δεν αγκαλιάζουν τον κόσμο και την ομάδα. Αυτο ελπίζω σύντομα να αλλάξει και να φτιαχτεί ένας κορμός ΚΑΙ ΑΠΌ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΑΊΧΤΕΣ που θα μπορέσει η ομάδα να τους κρατήσει και να θέλουν κι αυτοί να παίζουν πραγματικά και για την φανέλα».





-Πολλοί από τους αθλητές που θα πατήσουν παρκέ στο επερχόμενο ντέρμπι θα ζήσουν για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Αν είχατε την ευκαιρία να τους πείτε μία κουβέντα πριν βγουν για ζέσταμα, τι θα τους τονίζατε ότι χρειάζεται για να πάρουν ένα τέτοιο ματς;



«Απλά να ζήσουν άνετα τη στιγμή να το ευχαριστηθούν το ματς έχοντας στο μυαλό το πλάνο του προπονητή».



-Φέτος το κλίμα γύρω από το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης είναι εντελώς διαφορετικό. Και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη έγιναν μεγάλες επενδύσεις, ανέβηκε κατακόρυφα το επίπεδο των ρόστερ και ο κόσμος έχει επιστρέψει μαζικά στο γήπεδο με μεγάλη προσμονή. Πώς βλέπετε εσείς αυτή τη νέα εποχή για τις δύο ομάδες και πόσο διαφορετικό περιμένετε να είναι το φετινό ντέρμπι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια;



«Είναι πλέον ευτυχές το γεγονός ότι επενδυτές με "βαρύ" πορτοφόλι έχουν αναλάβει ΠΑΟΚ και Άρη αλλά και στον Ηρακλή γίνεται πολύ καλή δουλειά και ο κόσμος ξανά επιστρέφει στα γήπεδα...στον Άρη υπήρχε κόσμος τα τελευταία χρόνια και στον ΠΑΟΚ άρχισε με προεδρία Χατζοπουλου να έρχεται στο γήπεδο αλλά πλέον και οι 2ομαδων έχουν αλλάξει επίπεδο και ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία».



-Από όλα τα ντέρμπι με τον Άρη που αγωνιστήκατε, είτε σε κανονική διάρκεια είτε σε τελικούς, ποια είναι εκείνη η προσωπική σας στιγμή, ένα καθοριστικό σουτ, μια άμυνα ή μια εικόνα από τα αποδυτήρια, που έχετε κρατήσει πιο έντονα στη μνήμη σας και θα θέλατε να μας την περιγράψετε;



«Όλα τα ματς ήταν διαφορετικά με μεγάλο κοντραστ συναισθηματιών ... ένα θυμάμαι ανεξίτηλα αν κερδίζαμε ήμασταν ήρωες της πόλης για καμιά εβδομάδα και αντίστοιχα δεν τολμούσα με να κυκλοφορήσουμε αν χάναμε»