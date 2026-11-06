Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ παραμένει ελεύθερος μετά την αποδέσμευσή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, με την πόρτα του ΠΑΟΚ να είναι πάντα ανοικτή για την περίπτωσή του. Ποια είναι όμως η προτεραιότητα του παίκτη;

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ παραμένει χωρίς ομάδα μετά την αποδέσμευσή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, με το όνομά του να βρίσκεται στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι δεδομένο στην υπόθεση μέχρι στιγμής.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποτελεί μια περίπτωση που έχει συνδεθεί με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, με το γεγονός ότι παραμένει ελεύθερος να διατηρεί ανοιχτό ένα ενδεχόμενο που, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να απασχολήσει ξανά έντονα τους Θεσσαλονικείς.

Η πρώτη κρούση προς την πλευρά του παίκτη είχε γίνει αμέσως μετά την αποδέσμευσή του από τους Μιλγουόκι Μπακς. Ωστόσο, το μήνυμα που έχει μεταφερθεί από το περιβάλλον του προς τις ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι σαφές: η απόλυτη προτεραιότητα του Πόρτερ παραμένει το NBA. Ο ίδιος θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητές του για να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, προτού εξετάσει άλλες προοπτικές.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι η περίπτωση του ΠΑΟΚ έχει πάψει να υπάρχει στο κάδρο. Αντιθέτως, όσο ο 25χρονος γκαρντ δεν έχει βρει συμβόλαιο στο NBA, η πόρτα δεν μπορεί να θεωρείται κλειστή. Σε κάθε περίπτωση, οι «ασπρόμαυροι» έχουν μπροστά τους και άλλες εκκρεμότητες, καθώς μετά την αρνητική εξέλιξη με τον τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν εξετάζουν συνολικά τις επιλογές τους για την ενίσχυση της ομάδας. Βέβαια, θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το διάστημα της απουσίας του μετά την επέμβαση, ώστε να υπάρχει σαφέστερη εικόνα για τις ανάγκες που καλούνται να καλύψουν.

Το συμβόλαιο με τους Μπακς, οι αριθμοί του και το παρελθόν στον ΠΑΟΚ

Οι Μιλγουόκι Μπακς αποδέσμευσαν τον Πόρτερ στις 19 Οκτωβρίου, αφήνοντάς τον ελεύθερο να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, χωρίς περιορισμούς. Ο Αμερικανός έλαβε ολόκληρο το ποσό που προβλεπόταν από το συμβόλαιό του, το οποίο ανερχόταν σε 5.390.700 δολάρια μεικτά, με το καθαρό ποσό που εισέπραξε να αντιστοιχεί περίπου στο μισό λόγω της φορολογίας. Συνολικά, στην πορεία του στο NBA έχει εισπράξει 37.760.830 δολάρια.

Την προηγούμενη σεζόν, ο KPJ κατέγραψε 17,4 πόντους, 7,4 ασίστ και 5,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 38 συμμετοχές, σουτάροντας με 46,5% εντός πεδιάς και 32,2% από τη γραμμή του τριπόντου. Ο Πόρτερ Τζούνιορ είναι παλιός γνώριμος του ΠΑΟΚ, καθώς είχε αγωνιστεί στους Θεσσαλονικείς στο φινάλε της σεζόν 2023-24, αφήνοντας έντονο αγωνιστικό αποτύπωμα σε ένα μικρό, αλλά ιδιαίτερα παραγωγικό δείγμα συμμετοχών.

Στην κανονική περίοδο μέτρησε 20,8 πόντους, 8,3 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ σε τέσσερα παιχνίδια, ενώ στα playoffs ανέβασε ακόμη περισσότερο την παραγωγικότητά του, με 24,5 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε δύο αναμετρήσεις.