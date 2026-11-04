Ομπράντοβιτς: «Μας βοήθησε η άμυνα του δεύτερου μέρους»
Η Χαποέλ Ιερουσαλήμ «έσπασε» το αήττητο του Άρη και παρότι βρέθηκε στο -5 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, πήρε και διαφορά 11 πόντων. «Καταφέραμε να κερδίσουμε στο τέλος γιατί παίξαμε καλύτερη άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό μας βοήθησε στον έλεγχο του ρυθμού αλλά και για να πάρουμε το αποτέλεσμα», είπε ο προπονητής της ισραηλινής ομάδας.
Στο γενικό σχόλιό του για το παιχνίδι, αφού το χαρακτήρισε επιπέδου Euroleague, ο Σάσα Ομπράντοβιτς σημείωσε ότι… «ήταν απίστευτο και πολύ δύσκολο. Ήταν καλύτερο να το βλέπεις παρά να συμμετέχεις σ’ αυτό», εννοώντας το άγχος και την πίεση που είχε λόγω εξέλιξης.
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