Άλμπα Βερολίνου - Παναθηναϊκός 58-79: Αήττητες οι πράσινες, έκαναν το 4/4 στο EuroCup Γυναικών!
Την εξαιρετική του παρουσία στο EuroCup Γυναικών συνέχισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πρόσθεσε ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό του. Οι «πράσινες» κυριάρχησαν απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου και έφυγαν από τη Γερμανία με το διπλό, μετά το τελικό 79-58 για την 4η αγωνιστική.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα διατήρησε το αήττητό της στη διοργάνωση, φτάνοντας τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.
Πρώτη σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν η Κάντιτζια Κέιβ, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά της Σεντόνα Πρινς, που μέτρησε 17 πόντους και 13 ριμπάουντ, καταγράφοντας double-double. Στους 17 πόντους σταμάτησε και η Ιωάννα Κριμίλη, αποτελώντας ακόμη μία σημαντική επιθετική λύση για τις φιλοξενούμενες.
Από την πλευρά της Άλμπα, η Τάρα Γουάλακ ξεχώρισε με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ η Αλίνα Χάρτμαν πρόσθεσε 10 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 13-17, 27-39, 46-52, 58-79
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|1
|Tara Wallack *
|25:58
|12
|3/7 (42.9%)
|2/5 (40%)
|1/2 (50%)
|5/7 (71.4%)
|3
|1
|4
|4
|4
|-
|-
|-
|-14
|14
|6
|Tessa Stammberger
|17:33
|2
|1/3 (33.3%)
|1/1 (100%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|-
|1
|2
|1
|-
|-14
|1
|10
|Fanta Gassama
|13:45
|6
|3/6 (50%)
|3/6 (50%)
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|-
|3
|3
|1
|2
|1
|2
|-
|-13
|6
|11
|Nina Rosemeyer
|07:06
|0
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|-
|1
|1
|1
|-
|-
|-
|-9
|0
|12
|Lena Gohlisch
|16:51
|4
|0/5 (0%)
|0/2 (0%)
|0/3 (0%)
|4/4 (100%)
|1
|1
|2
|2
|-
|1
|2
|-
|-15
|4
|13
|Mia Wiegand
|06:23
|5
|2/2 (100%)
|2/2 (100%)
|0/0 (0%)
|1/1 (100%)
|2
|1
|3
|-
|2
|-
|-
|-
|7
|8
|16
|Lilli Schultze
|18:56
|9
|3/7 (42.9%)
|2/5 (40%)
|1/2 (50%)
|2/4 (50%)
|-
|2
|2
|1
|3
|-
|1
|-
|1
|7
|21
|Deeshyra Thomas *
|22:04
|1
|0/8 (0%)
|0/6 (0%)
|0/2 (0%)
|1/2 (50%)
|2
|2
|4
|-
|2
|3
|1
|-
|-14
|-6
|29
|Alina Hartmann *
|16:53
|10
|4/9 (44.4%)
|2/4 (50%)
|2/5 (40%)
|0/0 (0%)
|1
|2
|3
|2
|2
|2
|-
|-
|-14
|8
|31
|Oceanie Monpierre *
|23:09
|4
|2/7 (28.6%)
|2/3 (66.7%)
|0/4 (0%)
|0/0 (0%)
|2
|2
|4
|3
|3
|4
|1
|-
|-6
|3
|32
|Lauren Ware *
|14:15
|3
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50%)
|-
|1
|1
|1
|-
|-
|-
|1
|-7
|5
|77
|Aikaterini Marini
|17:07
|2
|1/6 (16.7%)
|1/5 (20%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|2
|-
|2
|1
|-
|2
|-
|-
|-7
|-2
|-
|Team/Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|1
|5
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|58
|20/63 (31.8%)
|16/42 (38.1%)
|4/21 (19.1%)
|14/22 (63.6%)
|19
|17
|36
|16
|21
|17
|8
|1
|-
|-
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|1
|Georgia Damoulaki
|16:34
|4
|2/3 (66.7%)
|2/2 (100%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|2
|3
|5
|4
|4
|-
|-
|-5
|7
|4
|Anna Stamolamprou
|03:55
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|2
|-2
|6
|Elisavet Kotoula
|02:03
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-3
|-2
|8
|Sara Bejedi *
|29:11
|4
|1/5 (20%)
|0/1 (0%)
|1/4 (25%)
|1/2 (50%)
|-
|2
|2
|6
|5
|5
|-
|-
|30
|2
|17
|Khadijiah Cave *
|31:58
|19
|8/10 (80%)
|8/10 (80%)
|0/0 (0%)
|3/3 (100%)
|2
|3
|5
|2
|3
|1
|2
|1
|27
|26
|18
|Sedona Prince *
|30:13
|17
|5/8 (62.5%)
|5/8 (62.5%)
|0/0 (0%)
|7/9 (77.8%)
|6
|7
|13
|3
|3
|1
|1
|1
|14
|29
|21
|Ioanna Chatzileonti
|Did Not Play
|22
|Ioanna Krimili *
|35:11
|17
|7/13 (53.8%)
|4/8 (50%)
|3/5 (60%)
|0/0 (0%)
|1
|2
|3
|3
|2
|3
|4
|-
|26
|18
|23
|Anthoula Chatzigiakoumi
|17:49
|3
|1/3 (33.3%)
|0/0 (0%)
|1/3 (33.3%)
|0/0 (0%)
|-
|4
|4
|2
|-
|-
|-
|-
|1
|7
|25
|Arica Carter *
|33:06
|15
|4/10 (40%)
|1/4 (25%)
|3/6 (50%)
|4/5 (80%)
|-
|3
|3
|2
|2
|-
|4
|-
|13
|17
|-
|Team/Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|2
|3
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|79
|28/53 (52.8%)
|20/34 (58.8%)
|8/19 (42.1%)
|15/19 (78.9%)
|11
|25
|36
|23
|19
|18
|11
|2
|-
|-
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