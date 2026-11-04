Άλμπα Βερολίνου - Παναθηναϊκός 58-79: Αήττητες οι πράσινες, έκαναν το 4/4 στο EuroCup Γυναικών!

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Άλμπα Βερολίνου - Παναθηναϊκός 58-79: Αήττητες οι πράσινες, έκαναν το 4/4 στο EuroCup Γυναικών!

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Ο Παναθηναϊκός πέρασε με άνεση από το Βερολίνο, επικρατώντας της Άλμπα με 79-58 και διατηρώντας το απόλυτο των νικών μετά από τέσσερις αγωνιστικές στο EuroCup Γυναικών.

Την εξαιρετική του παρουσία στο EuroCup Γυναικών συνέχισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πρόσθεσε ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό του. Οι «πράσινες» κυριάρχησαν απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου και έφυγαν από τη Γερμανία με το διπλό, μετά το τελικό 79-58 για την 4η αγωνιστική.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα διατήρησε το αήττητό της στη διοργάνωση, φτάνοντας τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Πρώτη σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν η Κάντιτζια Κέιβ, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά της Σεντόνα Πρινς, που μέτρησε 17 πόντους και 13 ριμπάουντ, καταγράφοντας double-double. Στους 17 πόντους σταμάτησε και η Ιωάννα Κριμίλη, αποτελώντας ακόμη μία σημαντική επιθετική λύση για τις φιλοξενούμενες.

Από την πλευρά της Άλμπα, η Τάρα Γουάλακ ξεχώρισε με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ η Αλίνα Χάρτμαν πρόσθεσε 10 πόντους.

 

Τα δεκάλεπτα: 13-17, 27-39, 46-52, 58-79

#ΠαίκτηςMINPTSFG2PT3PTFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
1Tara Wallack *25:58123/7 (42.9%)2/5 (40%)1/2 (50%)5/7 (71.4%)31444----1414
6Tessa Stammberger17:3321/3 (33.3%)1/1 (100%)0/2 (0%)0/0 (0%)112-121--141
10Fanta Gassama13:4563/6 (50%)3/6 (50%)0/0 (0%)0/2 (0%)-331212--136
11Nina Rosemeyer07:0600/2 (0%)0/2 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)1-111----90
12Lena Gohlisch16:5140/5 (0%)0/2 (0%)0/3 (0%)4/4 (100%)1122-12--154
13Mia Wiegand06:2352/2 (100%)2/2 (100%)0/0 (0%)1/1 (100%)213-2---78
16Lilli Schultze18:5693/7 (42.9%)2/5 (40%)1/2 (50%)2/4 (50%)-2213-1-17
21Deeshyra Thomas *22:0410/8 (0%)0/6 (0%)0/2 (0%)1/2 (50%)224-231--14-6
29Alina Hartmann *16:53104/9 (44.4%)2/4 (50%)2/5 (40%)0/0 (0%)123222---148
31Oceanie Monpierre *23:0942/7 (28.6%)2/3 (66.7%)0/4 (0%)0/0 (0%)2243341--63
32Lauren Ware *14:1531/1 (100%)1/1 (100%)0/0 (0%)1/2 (50%)-111---1-75
77Aikaterini Marini17:0721/6 (16.7%)1/5 (20%)0/1 (0%)0/0 (0%)2-21-2---7-2
-Team/Coaches------415-12----
TOTAL2005820/63 (31.8%)16/42 (38.1%)4/21 (19.1%)14/22 (63.6%)19173616211781--

#ΠαίκτηςMINPTSFG2PT3PTFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
1Georgia Damoulaki16:3442/3 (66.7%)2/2 (100%)0/1 (0%)0/0 (0%)123544---57
4Anna Stamolamprou03:5500/1 (0%)0/1 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)-----1--2-2
6Elisavet Kotoula02:0300/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)-----2---3-2
8Sara Bejedi *29:1141/5 (20%)0/1 (0%)1/4 (25%)1/2 (50%)-22655--302
17Khadijiah Cave *31:58198/10 (80%)8/10 (80%)0/0 (0%)3/3 (100%)235231212726
18Sedona Prince *30:13175/8 (62.5%)5/8 (62.5%)0/0 (0%)7/9 (77.8%)6713331111429
21Ioanna ChatzileontiDid Not Play
22Ioanna Krimili *35:11177/13 (53.8%)4/8 (50%)3/5 (60%)0/0 (0%)1233234-2618
23Anthoula Chatzigiakoumi17:4931/3 (33.3%)0/0 (0%)1/3 (33.3%)0/0 (0%)-442----17
25Arica Carter *33:06154/10 (40%)1/4 (25%)3/6 (50%)4/5 (80%)-3322-4-1317
-Team/Coaches------123-1-----
TOTAL2007928/53 (52.8%)20/34 (58.8%)8/19 (42.1%)15/19 (78.9%)112536231918112--

     

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