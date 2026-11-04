Ο Παναθηναϊκός πέρασε με άνεση από το Βερολίνο, επικρατώντας της Άλμπα με 79-58 και διατηρώντας το απόλυτο των νικών μετά από τέσσερις αγωνιστικές στο EuroCup Γυναικών.

Την εξαιρετική του παρουσία στο EuroCup Γυναικών συνέχισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πρόσθεσε ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό του. Οι «πράσινες» κυριάρχησαν απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου και έφυγαν από τη Γερμανία με το διπλό, μετά το τελικό 79-58 για την 4η αγωνιστική.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα διατήρησε το αήττητό της στη διοργάνωση, φτάνοντας τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Πρώτη σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν η Κάντιτζια Κέιβ, η οποία ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά της Σεντόνα Πρινς, που μέτρησε 17 πόντους και 13 ριμπάουντ, καταγράφοντας double-double. Στους 17 πόντους σταμάτησε και η Ιωάννα Κριμίλη, αποτελώντας ακόμη μία σημαντική επιθετική λύση για τις φιλοξενούμενες.

Από την πλευρά της Άλμπα, η Τάρα Γουάλακ ξεχώρισε με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ η Αλίνα Χάρτμαν πρόσθεσε 10 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 13-17, 27-39, 46-52, 58-79

# Παίκτης MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 1 Tara Wallack * 25:58 12 3/7 (42.9%) 2/5 (40%) 1/2 (50%) 5/7 (71.4%) 3 1 4 4 4 - - - -14 14 6 Tessa Stammberger 17:33 2 1/3 (33.3%) 1/1 (100%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 1 1 2 - 1 2 1 - -14 1 10 Fanta Gassama 13:45 6 3/6 (50%) 3/6 (50%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) - 3 3 1 2 1 2 - -13 6 11 Nina Rosemeyer 07:06 0 0/2 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 - 1 1 1 - - - -9 0 12 Lena Gohlisch 16:51 4 0/5 (0%) 0/2 (0%) 0/3 (0%) 4/4 (100%) 1 1 2 2 - 1 2 - -15 4 13 Mia Wiegand 06:23 5 2/2 (100%) 2/2 (100%) 0/0 (0%) 1/1 (100%) 2 1 3 - 2 - - - 7 8 16 Lilli Schultze 18:56 9 3/7 (42.9%) 2/5 (40%) 1/2 (50%) 2/4 (50%) - 2 2 1 3 - 1 - 1 7 21 Deeshyra Thomas * 22:04 1 0/8 (0%) 0/6 (0%) 0/2 (0%) 1/2 (50%) 2 2 4 - 2 3 1 - -14 -6 29 Alina Hartmann * 16:53 10 4/9 (44.4%) 2/4 (50%) 2/5 (40%) 0/0 (0%) 1 2 3 2 2 2 - - -14 8 31 Oceanie Monpierre * 23:09 4 2/7 (28.6%) 2/3 (66.7%) 0/4 (0%) 0/0 (0%) 2 2 4 3 3 4 1 - -6 3 32 Lauren Ware * 14:15 3 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) - 1 1 1 - - - 1 -7 5 77 Aikaterini Marini 17:07 2 1/6 (16.7%) 1/5 (20%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 2 - 2 1 - 2 - - -7 -2 - Team/Coaches - - - - - - 4 1 5 - 1 2 - - - - TOTAL 200 58 20/63 (31.8%) 16/42 (38.1%) 4/21 (19.1%) 14/22 (63.6%) 19 17 36 16 21 17 8 1 - -