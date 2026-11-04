Χωρίς εσένα γρανάζι δε γυρνά...

Ο Νίκος Μοσχοβίτης γράφει για τον τίμιο εργάτη Μπεν Μουρ, για τον ΠΑΟΚ και των 63 και των 113 πόντων και ξορκίζει το «switch everything».

Σε πολλά από τα επικά βιντεάκια που φτιάχνει το «Luben», υπάρχει ένα απόσπασμα, από μία παλιότερη ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου. «Ήταν ένας ωραίος αγώνας» είχε πει τότε. Ούτε ο ίδιος δε θα μπορούσε να προβλέψει πως μπορεί να μείνει στην επικαιρότητα αυτή η ατάκα. Πράγματι, ήταν ένας ωραίος αγώνας χθες. 224 πόντοι μπήκαν, η χαρά του αθλήματος, γεμάτο γήπεδο, ανατροπές στο σκορ, μεγάλα σουτ, ένθεν και ένθεν.

Όλα αυτά θα περνούσαν σε δεύτερη μοίρα, αν στο τέλος χθες, αντί να πανηγυρίζει ο ΠΑΟΚ τη νίκη, την πανηγύριζε η BC Ρόμα. Γιατί δεν είναι λίγες οι φορές, που ένα παιχνίδι κρίνεται από μια 1-2 φάσεις. Ο Μουρ, με το μυαλό του να παίρνει διαρκείς... στροφές όσο είναι στο παρκέ, πήγε πάνω από τον Στίβενσον και έβαλε τη μπάλα στο καλάθι μετά το χαμένο σουτ του Ταϊρί, o Ολίνικ των 897 αγώνων στο ΝΒΑ, σούταρε από απόσταση ΝΒΑ το τρίποντο, αλλά αστόχησε. Όλα όσα έγιναν πριν, σε ένα τόσο γεμάτο παιχνίδι, μικρή σημασία έχουν με τον τρόπο που κρίθηκε στο τέλος.

Είναι εκπληκτικό το «deja vu» από το χθεσινή φάση, με τον ίδιο πρωταγωνιστή, σχεδόν ένα χρόνο μετά. 19 Νοεμβρίου 2025, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μπραουνσβάιγκ για το FIΒΑ Europe Cup και με 0.4 δέκατα πριν το τέλος, ανοίγουν... λάπτοπ στον πάγκο, που είχε Ζντοβτς και Μπούτσκο τότε, για να βγει ένα απίστευτο «special», από την πάσα του Κόνιαρη κοντά στο καλάθι στον Μουρ. Ο Αμερικανός κέρδισε το φάουλ, έβαλε τις δύο βολές για το 88-87 και εξασφάλισε όχι μόνο την πρόκριση του ΠΑΟΚ στους 16, αλλά και τη συνέχεια του στη διοργάνωση, αφού αν κέρδιζαν οι Γερμανοί, ο «Δικέφαλος του Βορρά», αποχαιρετούσε. Και έφτασε ως τους τελικούς, αν κάποιοι ψάχνουν... οιωνούς. Χθες με 0.9 στο χρονόμετρο, μετά τη διεκδίκηση του ριμπάουντ από Καλάθη, Στίβενσον, πετάχτηκε από πάνω και έβαλε τη μπάλα στο καλάθι.

Ο Μουρ, έκανε και άλλες δουλειές χθες (13π., 5 ριμπ.), ήταν η πρώτη φορά φέτος, που είχε μεγάλη επίδραση και στο επιθετικό κομμάτι, ενώ δικό του ήταν το καλάθι με το οποίο ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 111-111, μετά από ασίστ του Ταϊρί. Και κάτι που έχει το ενδιαφέρον του, είναι ότι αυτό το εντός έδρας 3/3 στο Eurocup, με Μανρέσα, Ουλμ και BC Ρόμα, ήρθε με πρωταγωνιστές τους δύο... φθηνότερους ξένους της ομάδας. Δύο φορές ο Ταϊρί, μία ο Μουρ, κράτησαν τη νίκη για τη ομάδα τους, ενώ ο πρώτος ήταν αυτός που με τους 28 πόντους του (από τους συνολικούς 65), είχε πρωταγωνιστήσει και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ, είχε 27 ασίστ για 10 λάθη, ο Μουρ πρόσφερε 13 πόντους, ίσως θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη επιρροή και ο Αλεξάντερ χθες, ο οποίος σωματικά μπορεί να ήταν στο γήπεδο, πνευματικά ήταν σίγουρα αλλού και αυτό, δε γίνεται πρώτη φορά. Ο Αμερικανός σέντερ, φαίνεται ότι παίρνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μέσα από την άμυνα, χθες δε μπορούσε να ακολουθήσει κανέναν από τους γκαρντ των Ιταλών και στην πορεία του παιχνιδιού, χάθηκε. Πάλι ο ΠΑΟΚ χθες, πήγε σε καθαρό «switch everything» στην άμυνα, πάλι ο αντίπαλος του, χτυπούσε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία κάθε mismatch, πάλι το παθητικό στην άμυνα ήταν μεγάλο. Αυτή η τακτική, κάπως είχε αλλάξει μετά από εκείνη την ήττα από τη Λιετκάμπελις, επέστρεψε χθες, το κοντέρ έγραψε 111...

Από την άλλη βέβαια, κάτι που δε μπορεί να περνάει απαρατήρητο, ειδικά όταν συμβαίνει μέσα σε ένα διάστημα τεσσάρων ημερών, είναι η προσαρμοστικότητα που έδειξε ξανά η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι. Από το... φούμο, κράνος, εξάρτηση στο Ιβανώφειο και τη νίκη με 53-63 στο Ιβανώφειο το Σάββατο, στη... δαντέλα και το 113-111 χθες. Δεν είναι λίγο, δεν είναι και εύκολο. Η προσαρμοστικότητα είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη, είναι ο ρυθμός που βολεύει τον εκάστοτε αντίπαλο και ο ΠΑΟΚ αναγκάζεται να ακολουθεί. Σε μία σειρά αγώνων, που είχε ΑΕΚ, Μπαχτσεσεχίρ, Ηρακλή και BC Ρόμα. 3/4 νίκες, σε πολύ διαφορετικά παιχνίδια. 5-0 στο πρωτάθλημα, 4-2 στην Ευρώπη, συνολικά. Μια χαρά είναι...

Υ.Γ.: Όλη αυτή η υπερβολική πίεση, γύρω από την ομάδα, με τις διαρκείς φήμες, τα σενάρια για αλλαγές-προσθήκες, δε μπορεί να μην την επηρεάζει. Γίνεται συνεχώς από το καλοκαίρι και ΠΡΕΠΕΙ να κοπεί.

