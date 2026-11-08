Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός και το Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα
Κυριακή σήμερα (8/11) και το μενού όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις είναι πλούσιο, με ντέρμπι σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ.
Η αρχή γίνεται στις 13:00 (ΣΚΑΙ), όπου η ΑΕΚ περιμένει τον Παναθηναϊκό για την Basket League, ενώ μισή ώρα μετά (13:30, Magenta Sport 1) η Νάπολι φιλοξενεί τη Λάτσιο για τη Serie A.
Στις 16:00 η δράση μεταφέρεται στην Premier League, όπου η Κρίσταλ Πάλας υποδέχεται τη Λίβερπουλ (Novasports Premier League), η Μπράιτον του Κωστούλα την Μπρένφορντ (Novasports Prime) ενώ την ίδια ώρα στο βόλεϊ υπάρχει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ (Σπορ ΦΜ 3).
Στις 17:00 (Magenta Sport 1 League) η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό και ο Αστέρας Τρίπολης την Καλαμάτα για τη Superleague. Δεκαπέντε λεπτά μετά (17:15, Σπορ ΦΜ 2) ο Ολυμπιακός έχει εκτός έδρας ματς με το Μαρούσι και στις 17:30 (ΣΚΑΙ) ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στη Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή, με στόχο να παραμείνει στην κορυφή της Superleague.
Συνεχίζοντας, στις 18:30 (Magenta Sport League 2) ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Ατρόμητο και την ίδια ώρα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Άστον Βίλα (Novasports Premier League). Στις 18:45 (ΑΝΤ1) έχουμε το Grand Prix του Σάο Πάουλο και λίγο μετά (19:00, Magenta Sport 1) η Κόμο του Τάσου Δουβίκα παίζει στο Μιλάνο με την Ίντερ.
Στις 21:00 (Magenta Sport 1 League) θα έχουμε σέντρα στο μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και μια ώρα μετά (22:00, Magenta Sport 3 League) θα γίνει και το ισπανικό ντέρμπι της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις
- Ολυμπιακός Β' - Ελλάς Σύρου (12:30, ΕΡΤ2 Σπορ)
- ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (13:00, ΣΚΑΙ)
- Νάπολι - Λάτσιο (13:30, Magenta Sport 1)
- Athens Kallithea - Πανιώνιος (14:45, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Τζένοα - Μίλαν (16:00, Magenta Sport 1)
- Κρίσταλ Πάλας - Λίβερπουλ (16:00, Novasports Premier League)
- Μπράιτον - Μπρέντφορντ (16:00, Novasports Prime)
- Σάντερλαντ - Τσέλσι (16:00, Novasports 4)
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (16:00, Σπορ ΦΜ 3)
- Αστέρας Τρίπολης - Καλαμάτα (17:00)
- ΑΕΚ - Λεβαδειακός (17:00, Magenta Sport 1 League)
- Μαρούσι - Ολυμπιακός (17:15, Σπορ ΦΜ 2)
- Ηρακλής - Παναθηναϊκός (17:30, ΣΚΑΙ)
- ΟΦΗ - Ατρόμητος (18:30, Magenta Sport 2 League)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα (18:30, Novasports Premier League)
- Grand Prix Σάο Πάουλο (18:45, ΑΝΤ1)
- Ίντερ - Κόμο (19:00, Magenta Sport 1)
- Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (21:00, Magenta Sport 1 League)
- Φιορεντίνα - Γιουβέντους (21:45, Magenta Sport 1)
- Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα (22:00, Magenta Sport 3 League)
- Σικάγο Μπουλς - Φιλαδέλφεια Σίξερς (22:30, Magenta Sport 4)
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