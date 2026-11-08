Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (8/11) αθλητικών γεγονότων.

Κυριακή σήμερα (8/11) και το μενού όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις είναι πλούσιο, με ντέρμπι σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ.

Η αρχή γίνεται στις 13:00 (ΣΚΑΙ), όπου η ΑΕΚ περιμένει τον Παναθηναϊκό για την Basket League, ενώ μισή ώρα μετά (13:30, Magenta Sport 1) η Νάπολι φιλοξενεί τη Λάτσιο για τη Serie A.

Στις 16:00 η δράση μεταφέρεται στην Premier League, όπου η Κρίσταλ Πάλας υποδέχεται τη Λίβερπουλ (Novasports Premier League), η Μπράιτον του Κωστούλα την Μπρένφορντ (Novasports Prime) ενώ την ίδια ώρα στο βόλεϊ υπάρχει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ (Σπορ ΦΜ 3).

Στις 17:00 (Magenta Sport 1 League) η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό και ο Αστέρας Τρίπολης την Καλαμάτα για τη Superleague. Δεκαπέντε λεπτά μετά (17:15, Σπορ ΦΜ 2) ο Ολυμπιακός έχει εκτός έδρας ματς με το Μαρούσι και στις 17:30 (ΣΚΑΙ) ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στη Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή, με στόχο να παραμείνει στην κορυφή της Superleague.

Συνεχίζοντας, στις 18:30 (Magenta Sport League 2) ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Ατρόμητο και την ίδια ώρα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Άστον Βίλα (Novasports Premier League). Στις 18:45 (ΑΝΤ1) έχουμε το Grand Prix του Σάο Πάουλο και λίγο μετά (19:00, Magenta Sport 1) η Κόμο του Τάσου Δουβίκα παίζει στο Μιλάνο με την Ίντερ.

Στις 21:00 (Magenta Sport 1 League) θα έχουμε σέντρα στο μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και μια ώρα μετά (22:00, Magenta Sport 3 League) θα γίνει και το ισπανικό ντέρμπι της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις