ΠΑΟΚ: 6-0 για πρώτη φορά μετά από... 38 χρόνια
Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έχει ξεκινήσει εξαιρετικά στη φετινή Greek Basket League, έχοντας κερδίσει κατά σειρά, Μύκονο, Δόξα Λευκάδας Elabet, Κολοσσό, ΑΕΚ, Ηρακλή και Βίκο και φυσικά, βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.
Την προηγούμενη αγωνιστική, φτάνοντας στο 5-0, άφησε πίσω το ρεκόρ της ομάδας του Σβι Σερφ (που είχε διαδεχθεί στη συνέχεια ο Κώστας Φλεβαράκης) από τη σεζόν 1998-1999 και τώρα, «έπιασε» ρεκόρ 38 ετών, καθώς η προηγούμενη φορά που ομάδα του ΠΑΟΚ, είχε ξεκινήσει με 6-0, ήταν τη σεζόν 1988-1989.
Το... απόλυτο ως τώρα, είναι το 8-0, από το 1983-1984, με το «Δικέφαλο του Βορρά» να αντιμετωπίζει την Καρδίτσα (εκτός) και τον Άρη (εντός) στα επόμενα δύο παιχνίδια του στο πρωτάθλημα.
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