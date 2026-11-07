Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου του Αντρέα Τρινκιέρι και άκουσε όλα όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στους Βίκος Φalcons.

Από κοντά παρακολούθησε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στους Βίκος Φalcons ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, που βρέθηκε στο «Παλατάκι» για να στηρίξει την ομάδα του.

Μάλιστα μετά το τέλους του αγώνα και τη νίκη του «Δικεφάλου» του βορρά, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, βρέθηκε και στην αίθουσα Τύπου και άκουσε όλα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Αντρέα Τρινκιέρι.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, βρέθηκε για πρώτη φορά στη συνέντευξη Τύπου.