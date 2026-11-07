ΠΑΟΚ: Ο Μυστακίδης ήταν «παρών» στη συνέντευξη Τύπου του Τρινκιέρι
Από κοντά παρακολούθησε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στους Βίκος Φalcons ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, που βρέθηκε στο «Παλατάκι» για να στηρίξει την ομάδα του.
Μάλιστα μετά το τέλους του αγώνα και τη νίκη του «Δικεφάλου» του βορρά, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, βρέθηκε και στην αίθουσα Τύπου και άκουσε όλα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Αντρέα Τρινκιέρι.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, βρέθηκε για πρώτη φορά στη συνέντευξη Τύπου.
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