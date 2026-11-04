Ο Άρης κοντράρεται με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ (εκτός έδρας) για την 6η αγωνιστική του EuroCup (4/11, 21:00, Novasports 4, live Gazzetta).

Μετά την μεγάλη νίκη του κόντρα στον Παναθηναϊκό στη GBL, o Άρης έχει μια πολύ απαιτητική δοκιμασία στην Ευρώπη. Η ομάδα του Σπανούλης παίζει εκτός έδρας με Χάποελ Ιερουσαλήμ για την 6η αγωνιστική του EuroCup (4/11, 21:00, Novasports 4, live Gazzetta).

Είναι ένα ματς ανάμεσα στους δύο πρωτοπόρους του ομίλου, αφού τόσο η ελληνική ομάδα όσο και οι Ισραηλινοί έχουν μέχρι στιγμής πέντε νίκες σε πέντε ματς στη διοργάνωση.

Οι δύο ομάδες μοιράζονται την κορυφή του ομίλου τους με ρεκόρ 5-0.

«Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Άρης και Χαποέλ έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες κι έχουν το ίδιο ρεκόρ. Πηγαίνουμε στο Βελιγράδι με σκοπό να κάνουμε το παιχνίδι μας και γνωρίζοντας τα ισχυρά αλλά και τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου μας. Θα πρέπει να έχουμε συγκέντρωση και υψηλό επίπεδο ενέργειας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα», δήλωσε ο προπονητής του Άρη», δήλωσε ο προπονητής του Άρη.