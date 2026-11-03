Σπανούλης: «Με τη Χαποέλ έχουμε τις ίδιες φιλοδοξίες»

Ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στο υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης που θα πρέπει να έχει η ομάδα του στον αγώνα (4/11, 21:00) με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ.

Η αποστολή του Άρη αναχώρησε για το Βελιγράδι ενόψει της αναμέτρησης με την ισραηλινή ομάδα με την προσδοκία διατήρησης του αήττητου στο Eurocup. Ξέρει ότι θα αντιμετωπίσει ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. «Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Άρης και Χαποέλ έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες κι έχουν το ίδιο ρεκόρ. Πηγαίνουμε στο Βελιγράδι με σκοπό να κάνουμε το παιχνίδι μας και γνωρίζοντας τα ισχυρά αλλά και τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου μας. Θα πρέπει να έχουμε συγκέντρωση και υψηλό επίπεδο ενέργειας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα», δήλωσε ο προπονητής του Άρη.

Ο Άνταμ Μοκόκα προέρχεται από το κορυφαίο παιχνίδι του με τη φανέλα του Άρη και σημείωσε ότι… «είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας και θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με μπόλικη ποιότητα. Έχουν ταλαντούχο ρόστερ και είναι παιχνίδι που θα κριθεί στη δύναμη. Πρέπει να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να προετοιμαστούμε για ένα σκληρό παιχνίδι».