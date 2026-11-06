ΠΑΟΚ: Με τον κόσμο του στην Καρδίτσα
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στο "Ι. Μπουρούσης" και όπως ενημέρωσε σήμερα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εξασφάλισε εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων του που θα βρεθούν στην Καρδίτσα για να είναι δίπλα στην ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι.
Η σχετική ενημέρωση αναφέρει: "Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι για τον εκτός έδρας αγώνα με την Καρδίτσα Ιαπωνική, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 στις 17:30 στο Κ.Γ. «Ιωάννης Μπουρούσης» για την 7η αγωνιστική της Stoximan GBL, θα υπάρχει η δυνατότητα για τους φιλάθλους της ομάδας μας να προμηθευτούν OnLine τα εισιτήρια τους.
Τα εισιτήρια είναι στο διάζωμα DU του γηπέδου της Καρδίτσας και διατίθενται OnLine από τη διεύθυνση…
https://www.ticketmaster.gr/privateSales.html?deepLink=753&hash=HrAI2ih55NcMTtrd2AK7PGNF9yE2154946"
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