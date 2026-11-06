Όσμαν: Οι ευχές ομάδας και Τρινκιέρι για ταχεία ανάρρωση (vid)
Ο Αντρέα Τρινκιέρι και οι συμπαίκτες του, έστειλαν τις ευχές τους για γρήγορη επιστροφή στα παρκέ, μέσα από ένα ξεχωριστό βίντεο που ετοίμασε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
Ξεχωριστή ήταν και η παρέμβαση του Ιταλού προπονητή, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει ένα ιδιαίτερο αίτημα, επιστρατεύοντας το γνωστό του χιούμορ, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο...
Dear @cediosman , The whole PAOK family wishes you a fast recovery, stay strong!🖤🤍 #PAOK https://t.co/w5AeosJzBA— PAOK BC (@PAOKbasketball) November 6, 2026
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