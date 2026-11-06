Όσμαν: Οι ευχές ομάδας και Τρινκιέρι για ταχεία ανάρρωση (vid)

Ο Τσέντι Όσμαν ταξίδεψε σήμερα με προορισμό την Τουρκία, όπου αύριο είναι προγραμματισμένο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης μηνίσκου.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι και οι συμπαίκτες του, έστειλαν τις ευχές τους για γρήγορη επιστροφή στα παρκέ, μέσα από ένα ξεχωριστό βίντεο που ετοίμασε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ξεχωριστή ήταν και η παρέμβαση του Ιταλού προπονητή, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει ένα ιδιαίτερο αίτημα, επιστρατεύοντας το γνωστό του χιούμορ, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο...