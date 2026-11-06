ΠΑΟΚ: Η φωτογραφία της ΚΑΕ με τον Όσμαν πριν αναχωρήσει για το χειρουργείο του στην Κωνσταντινούπολη
Ο Τσέντι Όσμαν ετοιμάζεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου (07/11) θα υποβληθεί σε επέμβαση στην Κωνσταντινούπολη για την αποκατάσταση της ρήξης μηνίσκου που έχει υποστεί στο δεξί γόνατο.
Ο Τούρκος φόργουορντ βρέθηκε στην PAOK Sports Arena λίγο πριν αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη, όπου θα πραγματοποιηθεί η χειρουργική επέμβαση.
Η πλευρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ τού έστειλε τις ευχές της για καλή έκβαση της επέμβασης, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία της για την επιστροφή του στα παρκέ με τον ίδιο ακόμα πιο δυνατό, ενώ μοιράστηκε και μία φωτογραφία πριν την αναχώρησή του.
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