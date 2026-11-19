Old School: Όποιος κερδίσει το ντέρμπι, παίρνει πρωτάθλημα!
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Οι γέροντες Νίκος Παπαδογιάννης και Δημήτρης Κωνσταντινίδης πιάνουν το σαββατιάτικο ΠΑΟΚ–Άρης και πριν καν γίνει το τζάμπολ, ο Νίκος έχει έτοιμη την απονομή.
Όποιος κερδίσει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, παίρνει και το πρωτάθλημα. Ολυμπιακέ, Παναθηναϊκέ, καλό καλοκαίρι.
Το επεισόδιο του Old School που απλά... ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ!
Το επεισόδιο του Old School στο YouTube του Gazzetta:
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