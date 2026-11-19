Οι γέροντες Νίκος Παπαδογιάννης και Δημήτρης Κωνσταντινίδης πιάνουν το σαββατιάτικο ΠΑΟΚ–Άρης και πριν καν γίνει το τζάμπολ, ο Νίκος έχει έτοιμη την απονομή.

Όποιος κερδίσει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, παίρνει και το πρωτάθλημα. Ολυμπιακέ, Παναθηναϊκέ, καλό καλοκαίρι.

Το επεισόδιο του Old School που απλά... ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ!

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