Ο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, παρακολούθησε το παιχνίδι στο "Nou Congost" σε ένα ιδιαίτερο timing.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε με 80-88 από την έδρα της Μανρέσα, έκανε σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της 2ης θέση του ομίλου, έμεινε σε απόσταση αναπνοής απο την πρωτοπόρο Μπαχτσεσεχίρ και παράλληλα, απέκτησε ακόμα περισσότερη αυτοπεποίθηση ενόψει του ντέρμπι με τον Αρη, που ακολουθεί στο πρωτάθλημα.

Το χθεσινό παιχνίδι, είχε υψηλές παρουσίες στα επίσημα, αφού το παρακολούθησε τόσο ο Τσους Μπουένο, όσο και ο Ζόραν Σάβιτς, που ήρθε από τη Βαρκελώνη, όπου είναι η μόνιμη κατοικία του, για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση, από το ίδιο σημείο με τον CEO της Euroleague.

Την ώρα που αναμένονται αποφάσεις, για τα νέα franchises, μέσα στα οποία αναμένεται να είναι και ο ΠΑΟΚ, ο Μπουένο, τα είπε για μερικά λεπτά με τον GM, Γιώργο Τσιάρα, με τα χαμόγελα να περισσεύουν, ενώ είχε μια μικρή συνομιλία και με άλλους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.

Σε πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του, ουσιαστικά επιβεβαίωσε τα πρόσφατα δημοσιεύματα στο εξωτερικό που αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ένα από τα νέα 6 franchises στην επικείμενη επέκταση της Euroleague από τη νέα σεζόν και η χθεσινή του παρουσία στο παιχνίδι με τη Μανρέσα, είναι προφανές ότι δεν ήταν κάτι εθιμοτυπικό, ειδικά σε αυτό το timing.

Σε ανάλογο ύφος ο Μπουένο, είχε επαφές και με τους ανθρώπους της Μανρέσα, όσον αφορά τη συνέχεια της παρουσίας του ισπανικού συλλόγου στο Eurocup, όπως αναφέρεται στην Ισπανία.

Οι αποφάσεις της Euroleague, για τα νέα franchises αναμένεται να ανακοινωθούν άμεσα, ο ΠΑΟΚ είναι στον προθάλαμο της, έχοντας κάνει μία σειρά επαφών όλο το προηγούμενο διάστημα, στο πλέον υψηλό επίπεδο και πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις.

