Ο Αντρέα Τρινκιέρι, μίλησε για το... τρελό 113-111 του ΠΑΟΚ επί της Ρόμα ΒC, τονίζοντας ότι η ομάδα του, πρέπει να βγει από τη ζώνη άνεσης της.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός στη συνέντευξη Τύπου...

Για τη νίκη επί της Ρόμα και την εικόνα του αγώνα: «Είναι μια νίκη, αλλά φοβάμαι λίγο ότι απόψε οι θεοί του ελληνικού μπάσκετ θα έρθουν να με συναντήσουν και θα με ρωτήσουν γιατί παίξαμε ένα τέτοιο παιχνίδι! Παίξαμε ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο. Ξεκινήσαμε καλά και τη δεύτερη περίοδο. Στη συνέχεια, όμως, κάναμε το λάθος να πιστέψουμε ότι, επειδή σκοράραμε με συνέπεια στην επίθεση, θα ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Παρασυρθήκαμε από το στυλ της Ρόμα. Είναι η ομάδα που παράγει περισσότερους πόντους από οποιαδήποτε άλλη και αυτό έγινε το πρόβλημά μας. Το παιχνίδι άλλαξε εντελώς και δεχθήκαμε 38 πόντους στη δεύτερη περίοδο. Επιστρέψαμε από το ημίχρονο και έπρεπε να παίξουμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Θα έλεγα ότι μέσα σε αυτή την αναμέτρηση υπήρχαν τρία ή τέσσερα διαφορετικά παιχνίδια. Καταφέραμε να αντιδράσουμε, να ελέγξουμε τον αγώνα και να προηγηθούμε με δέκα πόντους. Στη συνέχεια, όμως, κάναμε ξανά κάποια πολύ επιπόλαια λάθη. Δεχθήκαμε τρίποντα, κάναμε φάουλ πάνω σε προσπάθειες τριών πόντων και το παιχνίδι εξελίχθηκε σε μια αναμέτρηση με υψηλό σκορ, κάτι που αρέσει περισσότερο στη Ρόμα παρά σε εμάς.

Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι εύκολο για τους παίκτες μου να αγωνίζονται σε δύο παιχνίδια με πολύ αργό ρυθμό, όπως αυτά με την Μπαχτσεσεχίρ και τον Ηρακλή, και στη συνέχεια να πρέπει να παίξουν ένα εντελώς διαφορετικό στυλ μπάσκετ. Στο τέλος της ημέρας, όμως, καταφέραμε να κάνουμε τα σωστά πράγματα στις κρίσιμες κατοχές και να εξασφαλίσουμε μια πολύ σημαντική νίκη».

Για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ μοιάζει να ακολουθεί τον ρυθμό των αντιπάλων του αντί να επιβάλλει τον δικό του: «Πιστεύω ότι θέτετε το ζήτημα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Απέναντι στον Ηρακλή παίξαμε σε ένα μικρό γήπεδο, απέναντι σε μια ομάδα που έπαιξε πολύ σκληρά, με πολλές επαφές και πολλά φάουλ. Ήταν αδύνατο να παίξουμε σε διαφορετικό ρυθμό, ακόμη κι αν το θέλαμε. Κάθε φορά που περνούσαμε την μπάλα στη ρακέτα, υπήρχαν πέντε παίκτες εκεί. Έπρεπε να παίξουμε με αυτόν τον τρόπο. Απόψε, στο πρώτο δεκάλεπτο, δεν ακολουθήσαμε το παιχνίδι της Ρόμα. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε είναι να βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας. Όταν είδαμε ότι μπορούσαμε να σκοράρουμε εύκολα, πετυχαίνοντας 29 πόντους στην πρώτη περίοδο και 61 στο πρώτο ημίχρονο, πιστέψαμε ότι το παιχνίδι θα ήταν εύκολο.

Έτσι, ξεχάσαμε να παίξουμε άμυνα! Το παιχνίδι έγινε μια συνεχής ανταλλαγή καλαθιών, κάτι που δεν είχαμε κάνει σε κανένα άλλο παιχνίδι αυτή τη σεζόν. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο αμάρτημα της ομάδας μου. Στη συνέχεια, όταν ο αντίπαλος βρίσκει ρυθμό, όπως συνέβη με τη Ρόμα, αρχίζει να πετυχαίνει και μεγάλα καλάθια, επειδή αποκτά αυτοπεποίθηση. Όμως αυτή την αυτοπεποίθηση εμείς τους τη δώσαμε. Σε μια τέτοια κατάσταση δεν μπορείς να σκοτώσεις όλους τους παίκτες σου. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να κερδίσεις το παιχνίδι. Και αυτό κάναμε».

Για τις 27 ασίστ και τα μόλις 10 λάθη του ΠΑΟΚ και κατά πόσο αυτοί οι αριθμοί δείχνουν πρόοδο: «Πιστεύω ότι, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο αγωνίζεται η Ρόμα, οι αριθμοί είναι παραπλανητικοί. Είναι στατιστικά που προκύπτουν μόνο σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν πρόκειται να βλέπουμε αυτούς τους αριθμούς σε άλλες αναμετρήσεις. Αυτό είναι το στυλ της Ρόμα και το εφαρμόζει πολύ καλά. Είναι ένα παιχνίδι που παραπέμπει έντονα στο NBA. Πολλά καλάθια με μία πάσα, πολλά καλάθια χωρίς καμία πάσα. Είναι ένα συγκεκριμένο στυλ που εκτοξεύει τους στατιστικούς αριθμούς. Η Ρόμα είχε 75% στα δίποντα, 40% στα τρίποντα, 85% στις ελεύθερες βολές και 26 ασίστ, αλλά έχασε το παιχνίδι. Πότε χάνεις ένα παιχνίδι με τέτοιους αριθμούς; Ποτέ! Επομένως, πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα στατιστικά με μεγάλη προσοχή. Δεν είναι αριθμοί που μπορούμε να θεωρήσουμε αντιπροσωπευτικούς για τα επόμενα παιχνίδια μας».