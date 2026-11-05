ΠΑΟΚ: Ξανά μάχιμος ο Μήτρου-Λονγκ

Ο τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν, έχει... επισκιάσει τα πάντα, με τον Αντρέα Τρινκιέρι και τους παίκτες του, να καλούνται να επικεντρωθούν στο παιχνίδι με το Βίκο.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τους Βίκος Falcons το Σάββατο (7/11, 17:30) για την 6η αγωνιστική της GΒL, με τον Αντρέα Τρινκιέρι και τους παίκτες του, να επικεντρώνονται στο παιχνίδι αυτό.

Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος έμεινε εκτός από την αναμέτρηση με τη BC Ρόμα, λόγω μιας ίωσης που τον ταλαιπώρησε στις αρχές της εβδομάδα, ίωση που ξεπέρασε και σήμερα προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από το σημερινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ: