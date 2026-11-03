Ταϊρί: «Ήταν ένα τρελό ματς»

Ο Μπριν Ταϊρί με 27 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ, στο... 113-111 επί της Ρόμα και μίλησε για «τρελό» παιχνίδι.

Ο ΠΑΟΚ διατήρησε το αήττητο στην έδρα του, κάνοντας το 3/3 στον όμιλο, με το εκπληκτικό 113-111 επί της Ρόμα BC, με τον Αμερικανό γκαρντ να πρωταγωνιστεί και πάλι, αλλά να είναι αυτός που αστόχησε στο τρίποντο, πριν το επιθετικό ριμπάουντ του Μουρ, που πέτυχε το νικητήριο καλάθι.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ταϊρί ανέφερε... «Δύσκολο παιχνίδι, μπήκαν από 110+ πόντοι, τρελό ματς, διασκεδαστικό. Μπήκαν πολλά σουτ, αλλά είμαι περήφανος για όλους και που πήραμε τη νίκη.

Δεν ήταν ένα αμυντικό παιχνίδι, αλλά βγάλαμε τις φάσεις μας και τα καταφέραμε».