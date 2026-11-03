Με τον Μήτρου-Λονγκ να μένει εκτός λόγω ίωσης, αλλά τους Μοτιεγιούνας, Μουρ να επιστρέφουν, θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Ρόμα BC.

O ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ρόμα BC, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου, με τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ να μένει εκτός επιλογών του Αντρέα Τρινκιέρι, λόγω της ίωσης που τον ταλαιπωρεί. Ντονάτας Μοτιεγιούνας και Μπεν Μουρ που δεν αγωνίστηκαν με τον Ηρακλή επιστρέφουν, ενώ εκτός επίσης είναι Φίλλιος, Κακλαμανάκης και Ομορούγι.

Η 12άδα του ΠΑΟΚ:

Γκρέι, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Φόστερ, Περσίδης, Μοτιεγιούνας, Μουρ, Καλάθης, Μπαζίνας.

Η 12άδα της Ρόμα BC αποτελείται από τους:

Μάνιον, Γουότσον, Ντέιβις, Εμετζούρου, Φλάουερς, Στίβενσον, Αγιαγί, Στράουτινς, Σιμόνοβιτς, Ολίνικ, Μετσανότε, Ιουτσολίνο.