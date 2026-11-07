Γιαπλές: «Το... ΑΙ δε θα έβγαζε τέτοιο δύσκολο πρόγραμμα»

Ο προπονητής των Βίκος Falcons, Θανάσης Γιαπλές, μίλησε για την ήττα της ομάδας του από τον ΠΑΟΚ (93-66) αλλά και για το ξεκίνημα της σεζόν.

«Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη. Είναι ένα παιχνίδι που δεν αντέχει σε κριτική. Δεν ήρθαμε καθόλου έτοιμοι και η ευθύνη είναι δική μου που δεν έβγαλα το κακό συνήθειο που έχουν οι μικρές ομάδες – γιατί είμαστε μια μικρή ομάδα- μετά από ένα καλό αποτέλεσμα, να εμφανίζονται με άλλη νοοτροπία. Σήμερα η εικόνα ήταν ανησυχητική. Δεν παλέψαμε καθόλου. Το παιχνίδι που έρχεται ίσως μας βοηθήσει, γιατί με το Μαρούσι είναι παιχνίδι ζωής και θανάτου» ανέφερε αρχικά, ενώ για τον ΠΑΟΚ που αντιμετώπισε σήμερα, σε σχέση με αυτόν του φιλικού προετοιμασίας, είπε...

«Ήταν πολύ νωρίς και για τον ΠΑΟΚ, πρώτο φιλικό και για εμάς τότε στο Μέτσοβο. Δεν έχει καμία σχέση, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ενώ φαινόταν στα πρώτα παιχνίδια, φαινόταν πιο σφιχτός στην επίθεση, τώρα δείχνει ένα επιθετικό πλουραλισμό και είναι καλύτερος στην επίθεση».

Όσο για τη μάχη της παραμονής και πως τη βλέπει να εξελίσσεται, σημείωσε... «Κάναμε πλάκα στην αρχή και λέγαμε ότι μόνο από ΑΙ θα μπορούσε να βγει έτσι το πρόγραμμα! Είναι καλό γιατί τεστάρεσαι με καλύτερες ομάδες, αλλά μπορεί να χαλάσει την ψυχολογία γιατί παίζεις και χάνεις. Η νίκη με την ΑΕΚ μας βοήθησε πολύ. Στεκόμαστε στη μαχητικότητα και την πνευματική προετοιμασία, γιατί απλά πράγματα που ζητήσαμε σήμερα, δεν έγιναν».