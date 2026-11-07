Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 93-67 των Βίκος Φαlcons και έκανε το 6/6 στη φετινή GBL. Τα highlights του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ είχε ένα εύκολο απόγευμα απέναντι στους Βίκος Φαlcons, επικράτησε με 93-67 , έκανε το 6/6 στο φετινό πρωτάθλημα και συνεχίζει ακάθεκτος εντός των συνόρων. Η ομάδα του Αντρέα Τρνικιέρι είχε σε εξαιρετική μέρα την τριάδα Χάτζινς, Μήτρου Λονγκ και Φόστερ, ενώ οι φιλοξενούμενοι που έμειναν στην ιστορική νίκη κόντρα στην ΑΕΚ, την προηγούμενη αγωνιστική είχαν σε καλό βράδυ τους Γιάννη Αγραβάνη και Φλόιντ.

Δείτε τα highlights: