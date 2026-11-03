Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για τη σύγκρουση του Άρη με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ η οποία έχει 9-0 σε όλες τις διοργανώσεις.

Κανένα αήττητο δεν είναι προϊόν σύμπτωσης. Ίσα-ίσα που καταδεικνύει το επίπεδο δυναμικής, τη φιλοσοφία και τις προσδοκίες ενός γκρουπ. Στην προκειμένη περίπτωση, η Χαποέλ Ιερουσαλήμ χτίστηκε για να κατακτήσει το Eurocup και – στο μέτρο του δυνατού – να ενοχλήσει τους δύο του Τελ Αβίβ (Μακάμπι και Χαποέλ) στο εγχώριο Πρωτάθλημα, έχοντας ήδη κάνει ζημιά στην τελευταία καθώς υπήρξε ένα από τα εννιά θύματά της.

Ο Άρης ξέρει ότι θα αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία ξεχειλίζει από ποιότητα καθώς επίσης και πως το αγωνιστικό στιλ της δεν διαφέρει από το δικό του. Στη μεγάλη εικόνα συγκρούονται οι δύο από τις κορυφαίες άμυνες του Eurocup, αλλά αυτή η προσέγγιση μάλλον είναι επιφανειακή γιατί υπάρχουν και αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Μερικά εξ’ αυτών αποτυπώθηκαν από την ιστοσελίδα της διοργάνωσης και αφορούν τις αμυντικές προσεγγίσεις των δύο ομάδων παράλληλα των πλεονεκτημάτων που δημιουργούν στην επίθεση.

Ξεκινώντας από τον αριθμό των αλλαγών, την αποτελεσματικότητα αυτών στα σκριν δύο παικτών και τον περιορισμένο αριθμό πόντων που δέχονται μέσα από αυτές ή την πίεση που ασκούν όταν βρίσκονται σε κατάσταση άμυνας. Για παράδειγμα, ο Άρης δέχεται 0.15 πόντους/κατοχή λιγότερους σε σχέση με το αναμενόμενο και την ποιότητα ενός σουτ. Κυρίως όμως έχει την ικανότητα να αντιστρέφει τους ρόλους όταν ο αντίπαλος έχει την κατοχή της μπάλας καθώς μέσα από την ασφυκτική άμυνα ή το κλέψιμο, αυξάνει τις πιθανότητές για δικό του καλάθι. Αυτές οι αμυντικές επιδόσεις συνδυάζονται με την αξιοζήλευτη ικανότητα – στην επίθεση – και στη δημιουργία ελεύθερων σουτ. Στον συγκεκριμένο τομέα είναι από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους αγώνες, στους οποίους κατάφερε να επιβάλει το δικό του στιλ, τώρα θα πρέπει να αποδειχθεί καλύτερος (στην εφαρμογή αυτού) του αντιπάλου του. Αυτό, ενδεχομένως, να σημαίνει ότι ο τομέας των προσωπικών μονομαχιών και κατ’ επέκταση της ενέργειας θα παίξει καταλυτικό ρόλο, μαζί με την αξιοποίηση δεδομένων αδυναμιών.

Για παράδειγμα, ένας από τους κορυφαίους παίκτες του φετινού Eurocup είναι ο Κένι Λόφτον Τζούνιορ της Χαποέλ. Ένας χαρισματικός φόργουορντ του οποίου τα περιττά κιλά είναι ο λόγος της απουσίας του από το ΝΒΑ. Σε ηλικία 19 ετών έβαλε τον Βίκτορ Γουενμπανιάμα στα καλάθια και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο U19 με τις Η.Π.Α. Αναδείχθηκε ρούκι της G League στην παρθενική σεζόν του και για δύο διαδοχικές ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας και εκ των κορυφαίων σκόρερ. «Η αδυναμία του στην άμυνα με αλλαγές είναι ο λόγος που δεν τον επιλέγουν οι ομάδες του ΝΒΑ», έχουν γράψει οι εκτιμητές αναγνωρίζοντας όμως ότι πρόκειται για ένα «ταυρί» μέσα στη ρακέτα με πλούσια ατομικά στοιχεία αλλά η αμυντική συμπεριφορά του είναι ένα από τα ζητήματα που διαχειρίζεται ο Σάσα Ομπράντοβιτς από την αρχή της χρονιάς.

Γενικώς, ο Σέρβος τεχνικός πήρε παίκτες που μπορούν να ανταποκριθούν στο στιλ που του αρέσει. Η αθλητικότητα παικτών όπως ο Ντεβόντε Κέικοκ είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά της Χαποέλ μαζί με την εμπειρία παικτών σαν τον Τζαλίν Σμιθ, τον Γιοβέλ Ζούσμαν και τον Σέικ Μίλτον καθώς ο Ντούσαν Μίλετιτς κάνει step up καριέρας. Είναι μια ομάδα η οποία έπαθε ζημιά στο διάστημα της προετοιμασίας με τον σοβαρό τραυματισμό του φυσικού ηγέτη της (Τζάρεντ Χάρπερ) αλλά έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη και τον αντικατέστησε με τον Λορέντζο Μπράουν.

Τα εγχώρια ντέρμπι πάντα εξιτάρουν τον κόσμο και ο Άρης έχει ένα σωρό τον Νοέμβρη αλλά το αυριανό παιχνίδι είναι από τα σημαντικότερα της σεζόν. Κακά τα ψέματα, είναι φανερό ότι η πρωτιά στον όμιλο έχει εξελιχθεί σε υπόθεση αυτών των δύο ομάδων. Αυτός που θα την κατακτήσει – βάσει του συστήματος διεξαγωγής της διοργάνωσης – θα βάλει στην τσέπη και το πλεονέκτημα της έδρας στα Playoff. Και για τον Άρη θα είναι σπουδαίο να δώσει όλα τα παιχνίδια πρόκρισης στο Παλέ…