Ο Ντίνος Αγγελίδης επέστρεψε στο Παλέ, είδε τον Άρη της νέας εποχής και στάθηκε στον ρόλο που διαδραματίζει ο Βασίλης Σπανούλης.

Η επιστροφή του Ντίνου Αγγελίδη στο Αλεξάνδρειο ήταν σαν ένα ταξίδι στο παρελθόν για τον ίδιο. Ως συνδετικός κρίκος της εποχής της «κίτρινης» Αυτοκρατορίας με την αντίστοιχη τωρινή, αυτή της αναγέννησης. Παρέα με τον Βασίλη Λυπηρίδη παρακολούθησαν τον πρόσφατο ευρωπαϊκό αγώνα με τη Ρίγα Ζέλι. Κάποια πράγματα έμειναν αναλλοίωτα στο πέρασμα του χρόνου, όπως για παράδειγμα ο ιδιαίτερος δεσμός μεταξύ κόσμου και ομάδας. Άλλα άλλαξαν προς το καλύτερο όπως η δυναμική που βγάζει πλέον η ομάδα και η προσδοκία για τον ερχομό σπουδαίων ημερών.

Ο άλλοτε αρχηγός του Άρη φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «ο Κόσμος των Σπορ» της ΕΡΤ3 και μίλησε για το ευχάριστο διάλειμμα στην καθημερινότητά του καθώς μένει μόνιμο στο Μπιλμπάο όπου διατηρεί εστιατόρια. «Τα συναισθήματα ήταν πολλά και έντονα. Μόλις μπήκα στο γήπεδο, σκεφτόμουν πού βρίσκονται τα αποδυτήρια να πάω να βρω μια εμφάνιση, να αλλάξω και να μπω να παίξω! Μου θύμισε πολύ καλές εποχές. Με τον παλμό της εξέδρας να είναι ίδιος, όπως και στα δικά μας χρόνια. Χαίρομαι που ο Άρης αρχίζει και βρίσκει τη δύναμη και ανακτά την εικόνα που τον είχε κάνει φημισμένο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει αρχή, μέση και τέλος η ομάδα. Νομίζω ότι ο Βασίλης Σπανούλης κάνει φοβερή δουλειά. Αν και είμαι πολλά χρόνια εκτός των γεγονότων, βλέπω μια ομάδα που έχει δυνατότητες και πάθος. Αυτό τα λέει όλα».

Αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα στο «Nick Galis Hall» την οποία ο ίδιος έζησε για σχεδόν δέκα χρόνια: «Ήταν εκπληκτική. Πιστεύω ότι στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό θα είναι ακόμη πιο ηλεκτρισμένη. Είναι λογικό όλο αυτό που συμβαίνει. Ο κόσμος του Άρη διψάει για επιτυχίες. Περάσαμε δύσκολα χρόνια ως σύλλογος. Ένα μέρος το πέρασα κι εγώ στη δική μου εποχή. Όπως στήθηκε η τωρινή ομάδα θα πάνε τα πράγματα όπως πρέπει να πάνε».

Εκεί στάθηκε στο impact του Βασίλη Σπανούλη. Ο ίδιος συνεργάστηκε με αρκετούς προπονητής, προεξέχοντος του Γιάννη Ιωαννίδη. «Ο Σπανούλης είναι κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ. Όχι μόνο ως παίκτης στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και στην Εθνική ομάδα. Αξίζει να βρίσκεται ψηλά, μαζί με τον Γκάλη και τα άλλα παιδιά που πρωταγωνίστησαν στις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Έχει τον χαρακτήρα, το πάθος και το όραμα που χρειάζεται ένας προπονητής. Αυτά τον κάνουν να ξεχωρίζει. Ο συνδυασμός μιας ιστορικής ομάδας, όπως είναι ο Άρης και ενός προπονητή με γνώσεις και τεράστιο πάθος για το μπάσκετ, όπως είναι ο Σπανούλης, μπορεί να φέρουν θεαματικά αποτελέσματα. Έχω την πεποίθηση ότι ο Άρης βρήκε τον προπονητή που χρειαζόταν για να τον πάει ένα βήμα πιο πέρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ, που οι παίκτες που πλαισιώνουν αυτή τη στιγμή την ομάδα, δείχνουν ότι έχουν καταλάβει πως βρίσκονται σε μια ομάδα με στόχους και απαιτήσεις. Αν τους κοιτάξεις στα μάτια καταλαβαίνεις ότι έχουν τη φιλοσοφία του προπονητή και της ομάδας», είπε και εστίασε σε μια συγκεκριμένη φάση. «Ήταν μια στιγμή που ο Τολιόπουλος, στην προσπάθειά του να κλέψει μια μπάλα έπεσε στο παρκέ. Μου έκανε εντύπωση βλέποντας όλους τους παίκτες της πεντάδας να τρέχουν επάνω του για να τον σηκώσουν. Αυτό έδειξε το δέσιμο της ομάδας».

Σχετικά με τον αγώνα που ακολουθεί ανάμεσα σε Άρη και Ολυμπιακό απάντησε ότι… «Αν συγκρίνουμε τα ρόστερ των δύο ομάδων, φαβορί παραμένει ο Ολυμπιακός. Έχει τεράστια ονόματα, που αυτή τη στιγμή στελεχώνουν την ομάδα του. Όμως είδα τον Άρη στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και με την ομαδικότητα που έδειξε μπορεί να πάρει το παιχνίδι. Ξεχειλίζει από ταλέντο και έχει λύσεις σε όλες τις θέσεις, χωρίς να διαθέτει τον σούπερ σταρ. Πιστεύω ότι με τον κόσμο του και τη δύναμη της έδρας μπορεί τελικά το φαβορί να είναι ο Άρης».

Μίλησε επίσης για τη νέα προσπάθεια στον Άρη και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει. «Είναι σημαντικό αυτό που συμβαίνει, ειδικά για τον Άρη. Ήταν η ομάδα που έβαλε το μπάσκετ στα ελληνικά σπίτια και τα ευρωπαϊκά σαλόνια. Ο Άρης για μένα είναι το ‘γωνιακό μαγαζί’, το οποίο παρά τις δυσκολίες που πέρασε δείχνει ότι με την ιστορία του και το βάρος της φανέλας του μπορεί να πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αυτό που του έλειπε ήταν μια σοβαρή διοίκηση, η οποία θα αναλάμβανε τα ηνία. Αυτό το έχει βρει τώρα ο Άρης και μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο ελληνικό πρωτάθλημα».