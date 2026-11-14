Παπαδογιάννης στο Gazz Floor by Novibet για το Άρης-Ολυμπιακός: «Προβλέπω ότι θα νικήσει ο Άρης»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης έκανε στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet τη δική του πρόβλεψη σχετικά με την αναμέτρηση του Άρη με τον Ολυμπιακό στην Basket League.

Η 7η αγωνιστική της Basket League είναι προ των πυλών, με το ενδιαφέρον να είναι αμείωτο για τα 7 παιχνίδια που έρχονται αυτό το Σαββατοκύριακο (14-15/11), με πολλούς από τους αγώνες αυτούς να είναι... αίμα και άμμος.

Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει φυσικά το Άρης - Ολυμπιακός, που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή και ώρα 17:30, με την ομάδα του Gazz Floor by Novibet να κάνει τις δικές της εκτιμήσεις για το τι θα δούμε.

Συγκεκριμένα ο Νίκος Παπαδογιάννης τόνισε πως: «Είπα και χθες ότι η πρόβλεψή μου είναι ότι θα νικήσει ο Άρης. Δεν θα έβαζα στοίχημα, δεν παίζω γενικά στοίχημα. Αλλά αν έπρεπε οπωσδήποτε να ποντάρω σε έναν από τους δύο αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα της στιγμής, θα έλεγα Άρης», προτού προσθέσει τη μεγάλη βαθμολογική σημασία που έχει η αναμέτρηση αυτή και για τις δύο ομάδες.