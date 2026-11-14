Παπαδογιάννης στο Gazz Floor by Novibet για το Άρης-Ολυμπιακός: «Προβλέπω ότι θα νικήσει ο Άρης»
Η 7η αγωνιστική της Basket League είναι προ των πυλών, με το ενδιαφέρον να είναι αμείωτο για τα 7 παιχνίδια που έρχονται αυτό το Σαββατοκύριακο (14-15/11), με πολλούς από τους αγώνες αυτούς να είναι... αίμα και άμμος.
Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει φυσικά το Άρης - Ολυμπιακός, που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή και ώρα 17:30, με την ομάδα του Gazz Floor by Novibet να κάνει τις δικές της εκτιμήσεις για το τι θα δούμε.
Συγκεκριμένα ο Νίκος Παπαδογιάννης τόνισε πως: «Είπα και χθες ότι η πρόβλεψή μου είναι ότι θα νικήσει ο Άρης. Δεν θα έβαζα στοίχημα, δεν παίζω γενικά στοίχημα. Αλλά αν έπρεπε οπωσδήποτε να ποντάρω σε έναν από τους δύο αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα της στιγμής, θα έλεγα Άρης», προτού προσθέσει τη μεγάλη βαθμολογική σημασία που έχει η αναμέτρηση αυτή και για τις δύο ομάδες.
Δείτε αναλυτικά το απόσπασμα στο Gazz Floor by Novibet
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.