Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα (15/11, 17:30) στοχεύοντας στη διεύρυνση του αήττητου σερί στο Nick Galis Hall.

Αναμφίβολα πρόκειται για ένα διαφορετικό παιχνίδι σε σύγκριση με αυτά των προηγούμενων χρόνων. Είναι η αγωνιστική δυναμική που εκπέμπει ο Άρης όπως και το γεγονός ότι βρίσκεται έναν βαθμό πάνω από τον Ολυμπιακό (σ. σ. λόγω της διατήρησης της ποινής αφαίρεσης δύο βαθμών). Είναι επίσης η νίκη που προηγήθηκε απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Nick Galis Hall, όπως και η προσδοκία των «κίτρινων» να πετύχουν κάτι που έχει να συμβεί πολλά χρόνια. Η προηγούμενη φορά που οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη – και σε παιχνίδι κανονική διάρκειας Πρωταθλήματος – ήταν την περίοδο 1999-00 με 67-65.

Η προετοιμασία των «κίτρινων» ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα πέραν των δεδομένων απουσιών των Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, Γιώργου Τανούλη. Στις δηλώσεις του για το παιχνίδι, ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Ηλίας Καντζούρης, δήλωσε ότι… «αντιμετωπίζουμε μια ομάδα της οποίας η ποιότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο της προσήλωσης, καθώς και της εκτέλεσης σε άμυνα και επίθεση, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα τα στοιχεία τα οποία μας χαρακτηρίζουν σαν ομάδα όπως η υπομονή και το καθαρό μυαλό. Τέτοια παιχνίδια κρίνονται από τη θέληση, την επιθυμία, καθώς και από τις νίκες στις προσωπικές μονομαχίες και αυτό ακριβώς θέλουμε να καταθέσουμε μέσα στις τέσσερις γραμμές για να φτάσουμε στο στόχο μας».