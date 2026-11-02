Ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό ήδη ανήκει στο παρελθόν για τον Άρη καθώς έχει μπροστά του (4/11, 21:00) αυτόν με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ για το Eurocup.

Αναμφίβολα πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια εντός του Νοέμβρη καθώς η πρώτη θέση στον πρώτο όμιλο του Eurocup – φαίνεται ότι – είναι υπόθεση δύο ομάδων (Άρη και Χαποέλ Ιερουσαλήμ) και η κατάληψη αυτής αποτελεί τον πρώτο στόχο των «κίτρινων». Οι λόγοι σχετίζονται με το σύστημα διεξαγωγής της διοργάνωσης και το bonus έδρας που περιλαμβάνει η πρώτη θέση στον όμιλο. Αυτό σημαίνει ότι τα δύο παιχνίδια με την ισραηλινή ομάδα, είναι εξαιρετικά πιθανό, να καθορίσουν την πρώτη θέση, ειδικά από τη στιγμή που και οι δύο ομάδες αήττητες έπειτα από πέντε αγωνιστικές.

Όπως συμβαίνει κάθε εβδομάδα, το πλάνο περιλαμβάνει προετοιμασία μικρής διάρκειας καθώς το σημερινό (2/11) πρόγραμμα περιλάμβανε μεν προπόνηση αλλά κυρίως πλάνο αποκατάστασης. Ο Άρης θα προπονηθεί αύριο (3/11) το μεσημέρι στο Nick Galis Hall και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι όπου θα διεξαχθεί το παιχνίδι. Αμέσως μετά την αναμέτρηση θα πάει στην Αθήνα και την Παρασκευή θα ταξιδέψει για τη Λευκάδα ενόψει του εκτός έδρας αγώνα (7/11) με τη Δόξα για την 6η αγωνιστική της Basket League.

Σε ότι αφορά την αποστολή, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η επιστροφή του Στέφαν Γιόβιτς καθώς δεν προβλέπονται άλλες επιστροφές. Αυτή του Λευτέρη Μποχωρίδη μετατίθεται για την ερχόμενη εβδομάδα.