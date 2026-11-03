Ομπράντοβιτς: «Ο Άρης είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση του φετινού EuroCup»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Σάσα Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις για τον Άρη ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Ο Άρης αντιμετωπίζει τη Χάποελ Ιερουσαλήμ (04/11, 21:00 LIVE από το Gazzetta), με τον Σάσα Ομπράντοβιτς να πραγματοποιεί δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης.

Μιλώντας για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Σέρβος τεχνικός αποθέωσε το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη και τόνισε πως είναι ένα εκ των φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Ομπράντοβιτς:

«Ο Άρης είναι, πάνω απ’ όλα, μία από τις κορυφαίες ομάδες και από τα φαβορί για την κατάκτηση του φετινού EuroCup. Πρόκειται για μία πολύ σκληρή και δυνατή ομάδα, πιθανότατα την πιο physical ομάδα που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Αυτό είναι ένα από τα κλειδιά για το πώς θα κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι: να προσαρμοστούμε στη σκληράδα τους, να παίξουμε με την ίδια επιθετικότητα που θα δείξουν και εκείνοι. Παράλληλα, πρέπει να δουλέψουμε πάνω στα δικά μας δυνατά σημεία. Μπορούν να αλλάζουν τα είδη άμυνας που χρησιμοποιούν και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό.

Το συζητήσαμε, τα παιδιά είναι αποφασισμένα να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Η αυτοπεποίθησή μας βασίζεται στα προηγούμενα παιχνίδια, όμως ο αντίπαλος βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση, ειδικά μετά τη μεγάλη νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι σε έναν από τους διεκδικητές της EuroLeague, τον Παναθηναϊκό, με καλή ποιότητα και εξαιρετικό μπάσκετ. Αλλά, ας πούμε ότι δεν πρόκειται να τους δείξουμε υπερβολικό σεβασμό. Πρέπει πρώτα να σκεφτούμε τον εαυτό μας και να είμαστε ο εαυτός μας. Αυτός είναι ο τρόπος για να κερδίσουμε».