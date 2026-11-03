Η αποστολή του Άρη αναχώρησε για το Βελιγράδι ενόψει της αναμέτρησης (4/11, 21:00) με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ για την 6η αγωνιστική του Eurocup.

Όπως αναμενόταν, ο Στέφαν Γιόβιτς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Άρη και φυσικά λογίζεται ως ο τρίτος πλέι μέικερ από τον Βασίλη Σπανούλη. Με αυτή τη σκοπιμότητα αποκτήθηκε εξάλλου το περασμένο καλοκαίρι και για την ακρίβεια για να είναι σταθερός στη 12αδα του Eurocup και να προσφέρει ανάσες – όταν αυτό θα κρίνεται απαραίτητο – στα παιχνίδια της Basket League. Αυτό έγινε και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μύκονο όπου στην εξάδα των ξένων είχε αντικαταστήσει τον Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς.