Μάγκρο: «Ο ΠΑΟΚ έχει έναν εκ των κορυφαίων προπονητών στην Ευρώπη»

Ο τεχνικός της Ρόμα BC, Αλεσάντρο Μάγκρο, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Αντρέα Τρινκιέρι, πριν το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (3/11, 20:00).

Η Ρόμα ΒC βρίσκεται στο 2-3 στον 4ο όμιλο, έχοντας μία νίκη λιγότερη από τον ΠΑΟΚ, με τον κόουτς Μάγκρο, να αναφέρει στις δηλώσει του για την αυριανή αναμέτρηση...

«Ετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε μία από τις ομάδες που διεκδικούν με αξιώσεις την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Το ρόστερ τους περιλαμβάνει παίκτες με εμπειρία στην Euroleague, ενώ στην άκρη του πάγκου βρίσκεται ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη. Θα είναι μια εξαιρετικά απαιτητική και ενδιαφέρουσα πρόκληση για εμάς, αλλά και μια σπουδαία ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας σε αυτό το επίπεδο εκτός έδρας, σε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα».

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Σιμόνοβιτς, είπε: «Αύριο αντιμετωπίζουμε μία από τις καλύτερες ομάδες στο Eurocup. Θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς. Η νίκη επί της Σκαφάτι ήταν σημαντική για την ομάδα και θέλουμε να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση».