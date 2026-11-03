Μοσχοβίτης στο Gazz Floor: «Ο ΠΑΟΚ και οι... Τζόουνς που θέλει να φέρει»
Τις τελευταίες ημέρες, αρκετά δημοσιεύματα συνέδεσαν τον ΠΑΟΚ με τον Κρις Τζόουνς του Ερυθρού Αστέρα. Παρ'όλα αυτά, η περίπτωσή του φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι Σέρβοι δεν είναι διατεθειμένοι να τον αποχωριστούν, ενώ αξιώνουν ένα υπέρογκο ποσό προκειμένου να τον παραχωρήσουν.
Ο Νίκος Μοσχοβίτης μετέφερε στο Gazz Floor by Novibet όλο το ρεπορτάζ για τον 33χρονο Αμερικάνο και το διαφαινόμενο ενδιαφέρον του Δικεφάλου, υποστηρίζοντας πως η ομάδα όχι μόνο διαθέτει το κεφάλαιο για να τον κάνει δικό της, αλλά μπορεί γενικότερα να κινηθεί σε μεγάλα ποσά που ίσως να πλησιάζουν τα 3 εκατομμύρια.
Οι διερευνητικές επαφές που έγιναν ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν οδήγησαν κάπου, καθώς ο παίκτης είναι ο βασικός point guard του Ερυθρού Αστέρα.
Δείτε το απόσπασμα στο Gazz Floor by Novibet
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