Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ - Ρόμα και τις «μάχες» του Κολοσσού και της Μυκόνου στο Europe Cup
Συνέχεια στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες. Το πρόγραμμα της Τρίτης (03/11), συμπεριλαμβάνει τρία παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον. Τα περισσότερα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη και την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ.
Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, υποδέχεται τη Ρόμα για την έκτη αγωνιστική του Δ' ομίλου στο EuroCup. Μετά την ήττα από την Μπαχτσεσεχίρ, ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Το τζάμπολ για την αναμέτρηση, έχει οριστεί για τις 20:00 και το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στο Novasports Prime.
Ο Κολοσσός από την άλλη, έχει μία εκτός έδρας αποστολή. Για την 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη θα φιλοξενηθεί στη Βουλγαρία από τη Ρίλσι. Η αναμέτρηση ξεκινάει στις 19:00 και μπορείτε να τη δείτε στο YouTube της FIBA.
Τέλος, την ίδια ώρα (19:00), παίζει και η Μύκονος στο Europe Cup. Υποδέχεται την Οραντέα και το παιχνίδι μπορείτε να το δείτε στο YouTube της FIBA.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.