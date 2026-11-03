Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ - Ρόμα και τις «μάχες» του Κολοσσού και της Μυκόνου στο Europe Cup

Πού θα δείτε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Ρόμα στο EuroCup, αλλά και τις αναμετρήσεις του Κολοσσού και της Μυκόνου στο Europe Cup.

Συνέχεια στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες. Το πρόγραμμα της Τρίτης (03/11), συμπεριλαμβάνει τρία παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον. Τα περισσότερα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη και την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, υποδέχεται τη Ρόμα για την έκτη αγωνιστική του Δ' ομίλου στο EuroCup. Μετά την ήττα από την Μπαχτσεσεχίρ, ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Το τζάμπολ για την αναμέτρηση, έχει οριστεί για τις 20:00 και το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά στο Novasports Prime.

Ο Κολοσσός από την άλλη, έχει μία εκτός έδρας αποστολή. Για την 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη θα φιλοξενηθεί στη Βουλγαρία από τη Ρίλσι. Η αναμέτρηση ξεκινάει στις 19:00 και μπορείτε να τη δείτε στο YouTube της FIBA.

Τέλος, την ίδια ώρα (19:00), παίζει και η Μύκονος στο Europe Cup. Υποδέχεται την Οραντέα και το παιχνίδι μπορείτε να το δείτε στο YouTube της FIBA.