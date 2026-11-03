MozzartSport: «Διερευνητική επαφή του ΠΑΟΚ για Τζόουνς, αλλά...»
O Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται στην 3η θέση της κατάταξης της Euroleague, με τον Κρις Τζόουνς να ξεχωρίζει στην ομάδα του Ίμπον Ναβάρο, έχοντας 8.8 πόντους και 5.9 ασίστ (για 1.1 λάθος) ανά αγώνα.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «MozzartSport», ο ΠΑΟΚ έκανε διερευνητική επαφή για την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ, με τον Ερυθρό Αστέρα, να την απορρίπτει κατηγορηματικά, ενώ επικαλείται ελληνικές αναφορές, για συμβόλαιο ύψους 3.000.000 ευρώ προς τον παίκτη από τους Θεσσαλονικείς.
«Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει διερευνητικές κινήσεις, αλλά τουλάχιστον προς το παρόν, ο Τζόουνς δεν πρόκειται να μετακινηθεί. Ωστόσο, δεδομένου ότι η αγορά είναι ρευστή, τα δεδομένα θα μπορούσαν να αλλάξουν γρήγορα» καταλήγει το ρεπορτάζ των Σέρβων.
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