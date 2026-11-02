Γκρέι:«Δίκαιη η κριτική, αλλά είμαστε σε σωστό δρόμο»

Ο ΡεϊΚουάν Γκρέι αποδέχεται την κριτική, αλλά είναι και αισιόδοξος για την εικόνα του ΠΑΟΚ, μιλώντας πριν το αυριανό παιχνίδι με τη Ρόμα BC (3/11, 20:00).

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη σημερινή media day...

Για το αν θεωρεί άδικη την κριτική που έχει δεχθεί η ομάδα: «Όχι, δε θεωρώ ότι είναι άδικη. Είναι δίκαιη. Προφανώς, όταν βρίσκεσαι σε ένα νέο πρότζεκτ όπως αυτό, υπάρχουν πάντα προσδοκίες, ειδικά με τους παίκτες που διαθέτουμε στην ομάδα μας. Είναι κάτι που συνοδεύει τη δουλειά μας και είναι δίκαιο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ασκεί κριτική. Εμείς, όμως, ερχόμαστε καθημερινά, δουλεύουμε σκληρά και προσωπικά αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο, τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Είναι απλώς θέμα χρόνου. Όταν όλα αρχίσουν να λειτουργούν όπως πρέπει, θα είναι μία ξεχωριστή στιγμή για όλους».

Για την αναμέτρηση με τη Ρόμα BC και το τι περιμένει από την ομάδα του: «Δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το παιχνίδι διαφορετικά από οποιοδήποτε άλλο. Πρέπει να βγούμε στο παρκέ, να παίξουμε σκληρά για 40 λεπτά και να κυριαρχήσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο για εμάς. Δεν έχει να κάνει μόνο με το να κερδίσουμε, αλλά και με το να παίξουμε σύμφωνα με τις πραγματικές μας δυνατότητες και τις προσδοκίες που υπάρχουν, να κυριαρχήσουμε και να πάρουμε μία καλή νίκη».

Για την επιθετική ποιότητα της Ρόμα BC: «Έχουν μία καλή ομάδα, διαθέτουν ταλέντο και σκοράρουν πολλούς πόντους. Εμείς θέλουμε να περιορίσουμε την παραγωγικότητά τους. Αν κοιτάξει κανείς τους αριθμούς μας στην άμυνα, θα διαπιστώσει ότι μέχρι τώρα έχουμε κάνει αρκετά καλή δουλειά στο να κρατάμε τους αντιπάλους μας σε χαμηλά επίπεδα σκοραρίσματος. Ωστόσο, αύριο είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας και να μπούμε στο παρκέ με τη νοοτροπία να κυριαρχήσουμε για 40 λεπτά».

Για τα στοιχεία που θα κρίνουν την αναμέτρηση: «Πρέπει να έχουμε τη σωστή πνευματική προετοιμασία από το ξεκίνημα, ώστε να μη βρεθούμε να κυνηγάμε στο σκορ τον αντίπαλό μας. Πρέπει να ακολουθήσουμε το αγωνιστικό μας πλάνο και στις δύο πλευρές του παρκέ, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Να περιορίσουμε τα λάθη μας, ατομικά και ομαδικά, ώστε να φτάσουμε στη νίκη».