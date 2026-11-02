Τρινκιέρι: «Περισσότερη αυτοπεποίθηση, παιχνίδι με παιχνίδι»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι περιμένει περισσότερη αυτοπεποίθηση από τον ΠΑΟΚ, ενόψει του αυριανού αγώνα με τη Ρόμα ΒC (3/11, 20:00) για την 6η αγωνιστική των ομίλων του Eurocup.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε στη media day για την αυριανή αναμέτρηση, περιμένοντας περισσότερη αυτοπεποίθηση από την ομάδα του, ενώ αναφέρθηκε και στη βελτίωση της αμυντικής της εικόνας, τελευταία. Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ...

Για την αναμέτρηση με τη Ρόμα: «Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα γεμάτη ταλέντο. Μιλάμε για πραγματική ποιότητα, για ταλέντο επιπέδου NBA. Ο Μάνιον, ο Ολίνικ και πολλοί ακόμη παίκτες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην άμυνά μας. Έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ καλή επιθετική ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι η άμυνά μας θα πρέπει να δώσει τον καλύτερό της εαυτό για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Επιστρέφουμε στην έδρα μας μετά την ήττα από την Μπαχτσεσεχίρ και φυσικά θέλουμε να αγωνιστούμε ξανά μπροστά στους φιλάθλους μας και να πραγματοποιήσουμε την καλύτερη δυνατή εμφάνιση».

Για αυτά που βλέπει από τον ΠΑΟΚ ως τώρα: «Αυτό που θέλω είναι σε κάθε παιχνίδι να είμαστε λίγο καλύτεροι. Να βελτιώνουμε κάθε φορά ορισμένα στοιχεία του παιχνιδιού μας, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε τις καταστάσεις. Βλέπω αυτή τη βελτίωση. Σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, όπως αυτό του Σαββάτου, όπου ο αντίπαλος σε ανάγκασε να παίξεις ένα συγκεκριμένο είδος μπάσκετ, καταφέραμε να ανταποκριθούμε και να το κάνουμε καλά. Σε κάθε παιχνίδι πρέπει να αποκτούμε περισσότερη αυτοπεποίθηση, να καταλαβαίνουμε καλύτερα τους παίκτες μας και εκείνοι να γνωρίζονται περισσότερο μεταξύ τους. Να ξέρουν πως να συνεργάζονται, ποιος θέλει την μπάλα σε συγκεκριμένο σημείο του γηπέδου, ποιος χρειάζεται διαφορετικού είδους βοήθεια. Όλα αυτά είναι πράγματα πάνω στα οποία δουλεύουμε, αλλά απαιτούν χρόνο».

Για την αμυντική εικόνα της ομάδας:«Έχω πάρα πολλά πράγματα να διορθώσω. Κανένας από αυτούς τους παίκτες δεν είχε αγωνιστεί μαζί με τους υπόλοιπους, ούτε εγώ είχα προπονήσει κάποιον από αυτούς στο παρελθόν. Δε γνωρίζονται μεταξύ τους. Δοκιμάζεις κάτι, η ομάδα ανταποκρίνεται, αλλά στη συνέχεια διαπιστώνεις ότι έχεις παραμελήσει κάποια άλλα στοιχεία ή ότι δεν έχεις δώσει την απαραίτητη προσοχή σε ορισμένες λεπτομέρειες. Αυτήν τη στιγμή δουλεύουμε για να αποκτήσουμε μια σταθερή και συνεπή αμυντική λειτουργία. Πιστεύω ότι πλησιάζουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά γνωρίζω επίσης ότι η αμυντική εμφάνιση που πραγματοποιήσαμε το Σάββατο δε θα είναι αρκετή αύριο. Η Ρόμα είναι γεμάτη ταλέντο. Μπορεί να σκοράρει 120 πόντους. Έχει πολλούς παίκτες, όπως ο Στίβενσον, ο Στράουτινς, ο Σιμόνοβιτς, ο Κόρεϊ Ντέιβις και ο Ουότσον. Πραγματικά, ο καθένας από αυτούς μπορεί να πετύχει 20 πόντους».