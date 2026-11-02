Ταϊρί: «Εμπιστοσύνη στο πλάνο του κόουτς Τρινκιέρι»

Ο Μπριν Ταϊρί μίλησε στη media day του ΠΑΟΚ για τον εντός έδρας αγώνα με τη Ρόμα BC (3/11, 20:00), εκφράζοντας εμπιστοσύνη στο πλανο Τρινκιέρι και τους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο γκαρντ του ΠΑΟΚ...

Για το παιχνίδι κόντρα στη Ρόμα και αυτά που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ: «​Είναι ένα ακόμα σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Είναι μια καλή ομάδα, έχουν πολύ ταλέντο και σκοράρουν πολλούς πόντους. Αλλά απλώς πρέπει να ακολουθήσουμε το αγωνιστικό μας πλάνο και να προσπαθήσουμε να φύγουμε από εδώ με άλλη μια νίκη. Να ελέγξουμε τη μετάβασή τους μετά από εύστοχα ή άστοχα σουτ, να περιορίσουμε τα λάθη, ώστε να μη μπορούν να τρέξουν και να σουτάρουν τρίποντα όπως θέλουν. Όπως είπα, έχουν πολλή επιθετική δύναμη. Απλώς προσπαθούμε να τους επιβραδύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, να παίξουμε το παιχνίδι μας, να έχουμε καλό ρυθμό και να μην κάνουμε λάθη».

Για τις νίκες που παίρνει η ομάδα, μέσα από την άμυνα της: ​«Είναι ακόμα νωρίς, οπότε συνεχώς εξελισσόμαστε και γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα. Όπως είπες, είναι υπέροχο να βλέπουμε ότι μπορούμε να κερδίζουμε παιχνίδια με την άμυνά μας και όχι μόνο επειδή είμαστε εξαιρετικοί επιθετικά, καθώς έχουμε το ταλέντο να το κάνουμε κι αυτό. Οπότε, όσο προχωράει η σεζόν, πιστεύω ότι θα γινόμαστε καλύτεροι και η άμυνά μας θα βελτιώνεται, καθώς εφαρμόζουμε νέα συστήματα και αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις. Όπως είπα, είναι Οκτώβρης, αρχές Νοέμβρη, οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γινόμαστε καλύτεροι.

​Νιώθω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, πρώτον, στο πλάνο που μας δίνει ο προπονητής για το παιχνίδι και, δεύτερον, στους συμπαίκτες μου. Πιστεύω ότι έχουμε την επιθετική δύναμη και την ικανότητα να αντιδρούμε στα διαφορετικά πράγματα που βλέπουμε να μας κάνουν οι άλλες ομάδες και να προσπαθούμε να τις σταματήσουμε. Οπότε, κάθε παιχνίδι θα είναι διαφορετικό, αλλά ξέρω ότι θα είμαστε προετοιμασμένοι, θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο».

​Για το εντυπωσιακό κάρφωμα στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή, και το τι περνούσε από το μυαλό του: «Απλά είδα έναν ελεύθερο διάδρομο και ήταν μια ευκαιρία για εμένα να τελειώσω τη φάση. Και, όπως πολλοί ξέρουν, είμαι αρκετά αθλητικός, οπότε ξέρω ότι αποτέλεσε έκπληξη για όλους, αλλά είναι απλώς μέρος του παιχνιδιού μου, είναι κάτι που μπορώ να κάνω. Όπως ξέρετε, επειδή είμαι ένας αρκετά αθλητικός καλαθοσφαιριστής, για το κάρφωμα που έγινε στον αγώνα με τον Ηρακλή, απλά βρήκα χώρο, έκανα αυτό που μπορούσα να κάνω με τον χώρο που είχα μπροστά μου για να πετύχω το καλάθι με αυτό το κάρφωμα, αλλά νομίζω γενικά πάντα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να κερδίζει η ομάδα μου».