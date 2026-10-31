BC Ρόμα: Έριξε 100άρα πριν τον ΠΑΟΚ η ομάδα της «Αιώνιας Πόλης»

Γιώργος Σακελλάρης
BC Ρόμα: Έριξε 100άρα πριν τον ΠΑΟΚ η ομάδα της «Αιώνιας Πόλης»

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Η BC Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς επικράτησε με 103-90 της Σκαφάτι για την έκτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ για το EuroCup (03/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta).

Η BC Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς επιβλήθηκε με 103-90 της Σκαφάτι για την έκτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος και τώρα έρχεται με... φόρα στη Θεσσαλονίκη για να κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ στο «Παλατάκι» της Πυλαίας επίσης για την έκτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroCup (03/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta).

Η νεοσύστατη ομάδα της «Αιώνιας Πόλης» δυσκολεύτηκε στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης αλλά στην τελευταία περίοδο πάτησε... γκάζι και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στη Lega A. Κορυφαίοι για τους θριαμβευτές, ο Μάνιον (19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ) και ο πρώην NBAer, Κέλι Ολίνικ (16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

Για τους ηττημένους που υποχώρησαν στο 1-5, ξεχώρισαν οι Μουρ (22 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και Οφούρουμ (19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 51-53, 78-76, 103-90

 

Τα ομαδικά στατιστικά:

BC Roma2PT FG3PT FGFTREB
Coach: Magro AlessandroMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Niccolò Mannion29:00195/771.4%2/540%3/3100%022632001924
3Paul Watson22:00132/2100%3/650%0/00%13402101-714
5Corey Davis27:00162/366.7%4/944.4%0/00%011501001018
7Giovanni Emejuru00:0000/00%0/00%0/00%0000000000
9Trentyn Flowers12:0061/1100%0/00%4/4100%01102101210
10Erik Stevenson22:00114/4100%1/333.3%0/00%01172101017
11Gerald Ayayi20:0021/250%0/10%0/20%02253210155
12Arturs Strautins24:00110/00%3/475%2/2100%02214000129
13Giannis Odzebe00:0000/00%0/00%0/00%0000000000
19Marko Simonovic15:0073/742.9%0/10%1/250%15613000-95
22Kelly Olynyk24:00165/955.6%0/10%6/6100%178141012425
24Andrea Mezzanotte05:0021/1100%0/00%0/00%01100000-13
Team/Coaches-1
TOTAL20010324/3666.7%13/3043.3%16/1984.2%325282612140129
Longobardi Scafati Basket2PT FG3PT FGFTREBDEFENSE
Coach: Piero BucchiMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBBLKSTLTOASTEFFOER+/-
#Players
4Alessandro Lever1451/250%1/616.7%0/00%112000160.6-1
6Lorenzo Toro000/00%0/00%0/00%0000000000
7Antonio Iannuzzi000/00%0/00%0/00%0000000000
8Charlie Edward Moore35225/683.3%2/450%6/966.7%1120053261.1-13
9Francesco Spinelli000/00%0/00%0/00%0000000000
11Marco Ceron200/00%0/00%0/00%0000000-10-2
13Mezie Offurum38201/333.3%7/1070%3/475%3470211201.1-11
17Rodney McGruder1540/10%2/2100%3/00%303002000.6-16
21Ze'Rik Onyema22110/10%1/250%0/00%033013040.9-12
33Bruno Mascolo36162/366.7%0/20%2/450%2461115191.1-11
88Brandon Johnson38123/560%3/475%2/728.6%2790051150.8-6
TOTAL2009022/4153.7%9/2339.1%19/2965.5%14243814185870.90
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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