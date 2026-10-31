Η BC Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς επικράτησε με 103-90 της Σκαφάτι για την έκτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ για το EuroCup (03/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta).

Η BC Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς επιβλήθηκε με 103-90 της Σκαφάτι για την έκτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος και τώρα έρχεται με... φόρα στη Θεσσαλονίκη για να κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ στο «Παλατάκι» της Πυλαίας επίσης για την έκτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroCup (03/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta).

Η νεοσύστατη ομάδα της «Αιώνιας Πόλης» δυσκολεύτηκε στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης αλλά στην τελευταία περίοδο πάτησε... γκάζι και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στη Lega A. Κορυφαίοι για τους θριαμβευτές, ο Μάνιον (19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ) και ο πρώην NBAer, Κέλι Ολίνικ (16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

Για τους ηττημένους που υποχώρησαν στο 1-5, ξεχώρισαν οι Μουρ (22 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και Οφούρουμ (19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 51-53, 78-76, 103-90

Τα ομαδικά στατιστικά:

BC Roma 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: Magro Alessandro MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Niccolò Mannion 29:00 19 5/7 71.4% 2/5 40% 3/3 100% 0 2 2 6 3 2 0 0 19 24 3 Paul Watson 22:00 13 2/2 100% 3/6 50% 0/0 0% 1 3 4 0 2 1 0 1 -7 14 5 Corey Davis 27:00 16 2/3 66.7% 4/9 44.4% 0/0 0% 0 1 1 5 0 1 0 0 10 18 7 Giovanni Emejuru 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Trentyn Flowers 12:00 6 1/1 100% 0/0 0% 4/4 100% 0 1 1 0 2 1 0 1 2 10 10 Erik Stevenson 22:00 11 4/4 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 1 1 7 2 1 0 1 0 17 11 Gerald Ayayi 20:00 2 1/2 50% 0/1 0% 0/2 0% 0 2 2 5 3 2 1 0 15 5 12 Arturs Strautins 24:00 11 0/0 0% 3/4 75% 2/2 100% 0 2 2 1 4 0 0 0 12 9 13 Giannis Odzebe 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Marko Simonovic 15:00 7 3/7 42.9% 0/1 0% 1/2 50% 1 5 6 1 3 0 0 0 -9 5 22 Kelly Olynyk 24:00 16 5/9 55.6% 0/1 0% 6/6 100% 1 7 8 1 4 1 0 1 24 25 24 Andrea Mezzanotte 05:00 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 3 Team/Coaches -1 TOTAL 200 103 24/36 66.7% 13/30 43.3% 16/19 84.2% 3 25 28 26 12 1 4 0 129

Longobardi Scafati Basket 2PT FG 3PT FG FT REB DEFENSE Coach: Piero Bucchi MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB BLK STL TO AST EFF OER +/- # Players 4 Alessandro Lever 14 5 1/2 50% 1/6 16.7% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 1 6 0.6 -1 6 Lorenzo Toro 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Antonio Iannuzzi 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Charlie Edward Moore 35 22 5/6 83.3% 2/4 50% 6/9 66.7% 1 1 2 0 0 5 3 26 1.1 -13 9 Francesco Spinelli 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Marco Ceron 2 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -2 13 Mezie Offurum 38 20 1/3 33.3% 7/10 70% 3/4 75% 3 4 7 0 2 1 1 20 1.1 -11 17 Rodney McGruder 15 4 0/1 0% 2/2 100% 3/0 0% 3 0 3 0 0 2 0 0 0.6 -16 21 Ze'Rik Onyema 22 11 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 3 0 1 3 0 4 0.9 -12 33 Bruno Mascolo 36 16 2/3 66.7% 0/2 0% 2/4 50% 2 4 6 1 1 1 5 19 1.1 -11 88 Brandon Johnson 38 12 3/5 60% 3/4 75% 2/7 28.6% 2 7 9 0 0 5 1 15 0.8 -6 TOTAL 200 90 22/41 53.7% 9/23 39.1% 19/29 65.5% 14 24 38 1 4 18 5 87 0.9 0