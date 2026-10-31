BC Ρόμα: Έριξε 100άρα πριν τον ΠΑΟΚ η ομάδα της «Αιώνιας Πόλης»
Η BC Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς επιβλήθηκε με 103-90 της Σκαφάτι για την έκτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος και τώρα έρχεται με... φόρα στη Θεσσαλονίκη για να κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ στο «Παλατάκι» της Πυλαίας επίσης για την έκτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroCup (03/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta).
Η νεοσύστατη ομάδα της «Αιώνιας Πόλης» δυσκολεύτηκε στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης αλλά στην τελευταία περίοδο πάτησε... γκάζι και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στη Lega A. Κορυφαίοι για τους θριαμβευτές, ο Μάνιον (19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ) και ο πρώην NBAer, Κέλι Ολίνικ (16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ).
Για τους ηττημένους που υποχώρησαν στο 1-5, ξεχώρισαν οι Μουρ (22 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και Οφούρουμ (19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ).
Τα δεκάλεπτα: 25-29, 51-53, 78-76, 103-90
Τα ομαδικά στατιστικά:
|BC Roma
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Coach: Magro Alessandro
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Niccolò Mannion
|29:00
|19
|5/7
|71.4%
|2/5
|40%
|3/3
|100%
|0
|2
|2
|6
|3
|2
|0
|0
|19
|24
|3
|Paul Watson
|22:00
|13
|2/2
|100%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|0
|2
|1
|0
|1
|-7
|14
|5
|Corey Davis
|27:00
|16
|2/3
|66.7%
|4/9
|44.4%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|5
|0
|1
|0
|0
|10
|18
|7
|Giovanni Emejuru
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Trentyn Flowers
|12:00
|6
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|0
|1
|2
|10
|10
|Erik Stevenson
|22:00
|11
|4/4
|100%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|7
|2
|1
|0
|1
|0
|17
|11
|Gerald Ayayi
|20:00
|2
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0
|2
|2
|5
|3
|2
|1
|0
|15
|5
|12
|Arturs Strautins
|24:00
|11
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|1
|4
|0
|0
|0
|12
|9
|13
|Giannis Odzebe
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Marko Simonovic
|15:00
|7
|3/7
|42.9%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|1
|5
|6
|1
|3
|0
|0
|0
|-9
|5
|22
|Kelly Olynyk
|24:00
|16
|5/9
|55.6%
|0/1
|0%
|6/6
|100%
|1
|7
|8
|1
|4
|1
|0
|1
|24
|25
|24
|Andrea Mezzanotte
|05:00
|2
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|3
|Team/Coaches
|-1
|TOTAL
|200
|103
|24/36
|66.7%
|13/30
|43.3%
|16/19
|84.2%
|3
|25
|28
|26
|12
|1
|4
|0
|129
|Longobardi Scafati Basket
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|DEFENSE
|Coach: Piero Bucchi
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|BLK
|STL
|TO
|AST
|EFF
|OER
|+/-
|#
|Players
|4
|Alessandro Lever
|14
|5
|1/2
|50%
|1/6
|16.7%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|6
|0.6
|-1
|6
|Lorenzo Toro
|0
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Antonio Iannuzzi
|0
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Charlie Edward Moore
|35
|22
|5/6
|83.3%
|2/4
|50%
|6/9
|66.7%
|1
|1
|2
|0
|0
|5
|3
|26
|1.1
|-13
|9
|Francesco Spinelli
|0
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Marco Ceron
|2
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|0
|-2
|13
|Mezie Offurum
|38
|20
|1/3
|33.3%
|7/10
|70%
|3/4
|75%
|3
|4
|7
|0
|2
|1
|1
|20
|1.1
|-11
|17
|Rodney McGruder
|15
|4
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|3/0
|0%
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|0.6
|-16
|21
|Ze'Rik Onyema
|22
|11
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|1
|3
|0
|4
|0.9
|-12
|33
|Bruno Mascolo
|36
|16
|2/3
|66.7%
|0/2
|0%
|2/4
|50%
|2
|4
|6
|1
|1
|1
|5
|19
|1.1
|-11
|88
|Brandon Johnson
|38
|12
|3/5
|60%
|3/4
|75%
|2/7
|28.6%
|2
|7
|9
|0
|0
|5
|1
|15
|0.8
|-6
|TOTAL
|200
|90
|22/41
|53.7%
|9/23
|39.1%
|19/29
|65.5%
|14
|24
|38
|1
|4
|18
|5
|87
|0.9
|0
L'ultimo quarto di Davis, i 19 punti di Mannion e i 16 di Olynyk: la BC Roma torna a vincere in questa Serie A SisalClub 2027/27 contro @ScafatiBasket69 a cui non bastano i 20 punti di Offurum e Moore 💪 #TuttoUnAltroSport https://t.co/DMjtXI54Ld— Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) October 31, 2026
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