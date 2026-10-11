Το πρώτο ντέρμπι της Ρώμης ήταν αντάξιο των προσδοκιών με τη Μαξίμα Ρόμα να νικά με άγχος (96-95) τη BC Ρόμα και το Gazzetta σας παρουσιάζει όλη την ιστορία των δύο ομάδων με τον Λούκα Ντόντσιτς από τη μία πλευρά και τον Φραντσέσκο Τότι από την άλλη.

«Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα», λέει το γνωστό ρητό. Όμως απόψε (11/10), στο παρκέ του PalaEUR, γράφτηκε το πρώτο κεφάλαιο μιας νέας εποχής. Για να βρει κανείς το τελευταίο μπασκετικό ντερμπι της πρωτεύουσας της Ιταλίας στην πρώτη κατηγορία, πρέπει να γυρίσει το ημερολόγιο στις 27 Ιανουαρίου του 1980. Τότε, στο ιστορικό Palazzetto dello Sport, η Ελντοράντο Λάτσιο επικρατούσε της Ακουα Φάμπια Στέλα Ατζούρα με 96-94, σε ένα παιχνίδι όπου οι 2.500 θεατές έμοιαζαν με λαοθάλασσα. Ήταν η μοναδική νίκη της Λάτσιο στη σεζόν, μια νίκη που δεν έσωσε την ίδια από τον υποβιβασμό, αλλά παρέσυρε μαζί της και τη Στέλα Ατζούρα στη Serie A2.

Σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά, το μπάσκετ επέστρεψε ξανά στην πρωτεύουσα της Ιταλίας. Η Μαξίμα Ρόμα υποδέχτηκε τη BC Ρόμα σε ένα παιχνίδι που σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας ιστορίας για το ιταλικό μπάσκετ και αποτέλεσε αληθινό ντέρμπι με τους γηπεδούχους να επικρατούν με τεράστια δυσκολία με 96-95. Περίπου 9.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στο PalaEUR, δίνοντας στο πρώτο ντέρμπι της νέας εποχής μια ατμόσφαιρα αντάξια της προσμονής που έχει δημιουργηθεί. Δύο σύλλογοι που ουσιαστικά γεννήθηκαν μέσα στο καλοκαίρι κλήθηκαν να δημιουργήσουν τη δική τους ταυτότητα σε μια πόλη τεράστιου μεγέθους, η οποία όμως για χρόνια έμοιαζε να έχει χάσει τη σύνδεσή της με το άθλημα.

Δύο ομάδες, δύο διαφορετικές ιστορίες

Η BC Ρόμα δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ντόνι Νέλσον, με τον Λούκα Ντόντσιτς να βρίσκεται μεταξύ των επενδυτών με το όνομά του όπως είναι φυσικό να ξεχωρίζει. Η ομάδα εξασφάλισε τη θέση της στην πρώτη κατηγορία μέσω της αγοράς της άδειας της Κρεμόνα, ενώ επένδυσε και στη στελέχωση της διοικητικής της δομής με έμπειρα πρόσωπα από τον χώρο του μπάσκετ. Ο Νίκο Μάνιον έγινε το κεντρικό πρόσωπο του νέου εγχειρήματος, ενώ η προσθήκη του Κέλι Ολίνικ ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το αγωνιστικό κομμάτι. Παράλληλα, στελεχώθηκε διοικητικά με βαριά ονόματα (Μπράιαν Κολάντζελο, Κρις Μάλιν, Μάικ Ντ' Αντόνι, Σέρτζιο Σκαριόλο).

Στην άλλη πλευρά, η Μαξίμα Ρόμα προέκυψε από τη μεταφορά της Μπρέσια την πρωτεύουσα, υπό την ιδιοκτησία του Αμερικανού δικηγόρου Πολ Ματίασιτς. Με έδρα το PalaEUR, ένα γήπεδο που μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 11.500 θεατές, η ομάδα επένδυσε σε ένα διαφορετικό μοντέλο προβολής και σύνδεσης με το κοινό. Η παρουσία του Φραντσέσκο Τότι ως πρεσβευτή του συλλόγου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας να δημιουργηθεί ένας δεσμός με την ποδοσφαιρική ταυτότητα της πόλης.

Οι δύο ομάδες δεν ξεκίνησαν τη σεζόν με τον ίδιο τρόπο, ούτε έχουν καταφέρει ακόμη να παρουσιάσουν ένα απόλυτα σταθερό αγωνιστικό πρόσωπο. Αυτό, όμως, δεν μειώνει τη σημασία της αναμέτρησης που μόλις ολοκληρώθηκε. Αντίθετα, το πρώτο ντέρμπι αποτέλεσε μια ευκαιρία για αμφότερες τις ομάδες να κερδίσουν την προσοχή και την εμπιστοσύνη του κόσμου.

Η πρώτη συνάντηση ήταν πραγματικό ντέρμπι!

Παρά το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ξεφύγουν από νωρίς με διψήφια διαφορά (18-31), προβάδισμα που κατάφεραν να διατηρούν παρά τις αρχικές προσπάθειες των γηπεδούχων (34-44), η Μαξίμα Ρόμα βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει. Μετά το πέρας της ανάπαυλας, πάτησε... γκάζι και σιγά-σιγά άρχισε να χτίζει το δικό της προβάδισμα το οποίο έφτασε και τους 9 πόντους στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου (79-70).

Τα τελευταία λεπτά του αγώνα εξελίχθηκαν σε... θρίλερ με τη BC Ρόμα όλο και να ροκανίζει την απόσταση με τη βοήθεια του εκπληκτικού Μάνιον που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με double double 24 πόντων και 10 ασίστ, ενώ μάζεψε και 2 ριμπάουντ. Στην αντίπερα όχθη, ο Άαρον Χόλιντεϊ με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ μαζί με τους Αλιμπέγκοβιτς και Μπράουν με 18 πόντους έκαστος, βοήθησαν τη Μαξίμα Ρόμα να πάρει την πρώτη της και μάλιστα σημαδιακή νίκη στο πρωτάθλημα με 96-95.

Τα δεκάλεπτα: 25-33, 52-57, 77-70, 96-95

Maxima Roma Allenatore: Cotelli Matteo Giocatore Pun Min 2P 3P FT Rimbalzi ASS Valutazione John Brown 18 24 7/10 (70.0%) 0/0 (0.0%) 4/6 (66.7%) 7 2 21 Aaron Holiday 20 33 2/5 (40.0%) 4/8 (50.0%) 4/5 (80.0%) 3 8 23 Hunter Tyson 14 24 3/5 (60.0%) 1/3 (33.3%) 5/6 (83.3%) 2 0 14 Mirza Alibegovic 18 31 0/1 (0.0%) 6/9 (66.7%) 0/0 (0.0%) 6 2 20 Xavier Moon 9 27 2/3 (66.7%) 1/3 (33.3%) 2/2 (100.0%) 5 7 16 Miro Bilan 9 15 3/10 (30.0%) 1/1 (100.0%) 0/2 (0.0%) 4 2 6 Francesco Carnevale 0 0 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 0 0 Brynton Lemar 2 12 0/2 (0.0%) 0/1 (0.0%) 2/2 (100.0%) 2 0 3 Giovanni Veronesi 3 13 0/0 (0.0%) 1/2 (50.0%) 0/0 (0.0%) 2 1 5 Federico Bonacini 0 1 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 0 0 Carl Wheatle 3 17 0/2 (0.0%) 1/2 (50.0%) 0/0 (0.0%) 2 1 2 Gora Camara 0 3 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 0 -1 TOTALI 96 200 17/38 (44.7%) 15/29 (51.7%) 17/23 (73.9%) 39 21 115