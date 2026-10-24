Αθλητικές μεταδόσεις: Το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, το Παναθηναϊκός - Καρδίτσα και το ΑΕΚ - Παναιτωλικός
Σάββατο σήμερα (24/10) και το μενού στις αθλητικές μεταδόσεις είναι πλούσιο τόσο από ποδόσφαιρο όσο και με μπάσκετ.
Εν αρχή έχουμε στις 14:30 (Novasports Premier League) την εκτός έδρας δοκιμασία της πρωτοπόρου Μάντσεστερ Σίτι κοντά στην Άστον Βίλα. Ακολουθεί μισή ώρα μετά (15:00, ΣΠΟΡ Φμ 1) το παιχνίδι του Άρη εκτός με τη Μύκονο για την GBL, ενώ στις 16:00 (Magenta Spprt 2) η Κόμο του Τάσου Δουβίκα υποδέχεται τη Σασουόλο.
Μια ώρα μετά (17:00, Novasports Premier League) η Άρσεναλ φιλοξενεί την Έβερτον και στις 17:15 (Σπορ φμ 5) το Περιστέρι το Μαρούσι. Ακολουθεί (17:30, ΣΚΑΙ) το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο μπάσκετ και στις 19:00 (Magenta Sport 1) το ιταλικό ντέρμπι της Νάπολι με τη Ρόμα. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Καρδίτσα (Σπορ φμ 3) και ο Ηρακλής την Κηφισιά (Σπορ φμ 1) για τη Superleague.
Στις 19:30 (Novasports Premier League) έχουμε το λονδρέζικο ντέρμπι της Τσέλσι με την Τότεναμ και η βραδιά κλείνει στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να περιμένει τον Παναιτωλικό στις 20:00 (Magenta Sport 1 League).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις
- Αστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι (14:30, Novasports Premier League)
- Athens Kallithea - ΑΕΛ Novibet (14:45, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Μύκονος - Άρης (15:00, Σπορ φμ1)
- Κόμο - Σασουόλο (16:00, Magenta Sport 2)
- Άρσεναλ - Έβερτον (17:00, Novasports Premier League)
- Δόξα Λευκάδας - Ηρακλής (17:00, Σπορ φμ4)
- Περιστέρι - Μαρούσι (17:15, Σπορ φμ5)
- ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (17:30, ΣΚΑΙ)
- Νάπολι - Ρόμα (19:00, Magenta Sport 1)
- Ηρακλής - Κηφισιά (19:00, Σπορ φμ1)
- Παναθηναϊκός - Καρδίτσα (19:00, Σπορ φμ3)
- Τσέλσι - Τότεναμ (19:30, Novasports Premier League)
- Αστέρας Τρίπολης - Λεβαδειακός (19:30, Novasports Prime)
- Ντόρτμουντ- Άιντραχτ (19:30, Novasports 3)
- Καλαμάτα - Παναθηναϊκός (19:30, ΕΡΤ2 σπορ)
- ΑΕΚ - Παναιτωλικός (20:00, Magenta Sport 1 league)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.