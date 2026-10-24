Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (24/10) αθλητικών γεγονότων.

Σάββατο σήμερα (24/10) και το μενού στις αθλητικές μεταδόσεις είναι πλούσιο τόσο από ποδόσφαιρο όσο και με μπάσκετ.

Εν αρχή έχουμε στις 14:30 (Novasports Premier League) την εκτός έδρας δοκιμασία της πρωτοπόρου Μάντσεστερ Σίτι κοντά στην Άστον Βίλα. Ακολουθεί μισή ώρα μετά (15:00, ΣΠΟΡ Φμ 1) το παιχνίδι του Άρη εκτός με τη Μύκονο για την GBL, ενώ στις 16:00 (Magenta Spprt 2) η Κόμο του Τάσου Δουβίκα υποδέχεται τη Σασουόλο.

Μια ώρα μετά (17:00, Novasports Premier League) η Άρσεναλ φιλοξενεί την Έβερτον και στις 17:15 (Σπορ φμ 5) το Περιστέρι το Μαρούσι. Ακολουθεί (17:30, ΣΚΑΙ) το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο μπάσκετ και στις 19:00 (Magenta Sport 1) το ιταλικό ντέρμπι της Νάπολι με τη Ρόμα. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Καρδίτσα (Σπορ φμ 3) και ο Ηρακλής την Κηφισιά (Σπορ φμ 1) για τη Superleague.

Στις 19:30 (Novasports Premier League) έχουμε το λονδρέζικο ντέρμπι της Τσέλσι με την Τότεναμ και η βραδιά κλείνει στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να περιμένει τον Παναιτωλικό στις 20:00 (Magenta Sport 1 League).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις