Ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup Γυναικών με 89-62, από την Κυπελλούχο Ευρώπης Μερσίν.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Κυπελλούχο Ευρώπης, Μερσίν, και γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup Γυναικών με 89-62, ύστερα από δύο νίκες στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου.

Η τουρκική ομάδα προηγήθηκε με 5-0, όμως ο Ολυμπιακός με την Χριστινάκη μείωσε στον πόντο (11-10 στο 6′). Το καλό φινάλε της Μερσίν στο τέλος της πρώτης περιόδου, της έδωσε έναν αέρα επτά πόντων. Η συνεργασία των Κολλάτου και Χριστινάκη έδωσε λύσεις στην ελληνική ομάδα, που μείωσε και πάλι σε απόσταση μίας κατοχής και αναζήτησε την επιστροφή (30-27 στο 17′), ωστόσο οι φιλοξενούμενες κατάφεραν να μείνουν στο «τιμόνι» με 33-29, στο ημίχρονο.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να παλεύει και με βολές της Χριστινάκη μείωσε σε 48-42 στα μέσα της τρίτης περιόδου, όμως η προσπάθεια της τουρκικής ομάδας να ξεφύγει έμελλε να δικαιωθεί με μια σειρά τριπόντων, που «πλήγωσαν» τις παίκτριες του Ενζόγια, φέρνοντας τη διαφορά πολύ γρήγορα πάνω από τους 20 πόντους (69-47). Η ελληνική ομάδα συνέχισε να παλεύει, αλλά το παιχνίδι φάνηκε, ότι δεν είχε γυρισμό, με αποτέλεσμα εν τέλει την ήττα με 89-62.

Ο επόμενος αγώνας του Ολυμπιακού είναι την Τετάρτη (3/11, 21:15) στην Ισπανία με αντίπαλο τη Μανρέσα.

Διαιτητές: Γκιόνι-Φροζολίνι-Πάνοφ

Δεκάλεπτα: 12-19, 29-33, 47-69, 62-89

Ολυμπιακός (Ενζόγια): Εβόντο 7 (1), Σακελλαρίου, Πεντάντε 8, Καρλάφτη, Λάμπερτ 3 (1), Μπενέκη, Αναστασοπούλου, Χριστινάκη 12 (1), Κολλάτου 10 (1), Μάλι 12, Φάνκαμ 10 (1)

Μερσίν (Γιλντίζογλου): Λέιτε 10 (1), Τόμας 18 (2), Χάρμα, Ακμπάς, Ατάς 6 (2), Μπερκ 9 (1), Ιαγκούποβα 12 (2), Ντιαμπί 16, Ουράλ 4, Σάμουελσον 14 (4)